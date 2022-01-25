https://sputnik-abkhazia.ru/20220125/glavvrach-tkuarchalskoy-tsrb-patsientam-bolshe-ne-pridetsya-vyezzhat-iz-goroda-1037288340.html

Главврач Ткуарчалской ЦРБ: пациентам больше не придется выезжать из города

Главврач Ткуарчалской ЦРБ: пациентам больше не придется выезжать из города

Открытие нового здания Центральной районной больницы в Ткуарчале состоялось в конце 2021 года. 25.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-25T20:10+0300

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СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Со строительством нового здания Ткуарчалской районной больницы пациентам больше не придется выезжать за пределы своего района и города для лечения или обследования, сказала в беседе с корреспондентом Sputnik главврач больницы Лали Гаргулия."Мы наблюдаем активность среди населения. Например, сегодня в очереди к врачу ультразвуковой диагностики было около 25 человек. Приятно видеть, что у наших жителей появилась возможность пройти все те обследования, за которыми в прошлом им приходилось ехать в Сухум или другое направление. Мы очень за это благодарны руководству, министру здравоохранения и главе нашей администрации", - сказала она.В ЦРБ появилось новое медицинское оборудование. По словам главврача, в хирургическом отделении заработали два операционных зала, в которых со дня открытия медучреждения уже провели три аппендэктомии и кесарево-сечение в операционном зале родильного отделения. Эти отделения оснащены аппаратами ИВЛ, аппаратами для наркоза.Также заработал кабинет УЗИ, эндоскопии и рентген-кабинет. В скором времени в районной больнице установят аппарат для фиброгастроскопии, но профильный специалист пока будет приезжать из Республиканской больницы для приема пациентов раз в неделю. К работе по совместительству приступят врач-эндокринолог, офтальмолог, кардиолог и оториноларинголог."ЦРБ рассчитано на сто коек, 25 из которых – инфекционные. До перехода в новое здание у нас было 15 коек в инфекционном отделении. В этом отделении еще развернуты десять коек для дневного стационара. По 20 коек у нас в терапевтическом и хирургическом отделениях, по 15 в детском и акушерско-гинекологическом отделениях вместе с обсервацией. На базе больницы также открыто реанимационное отделение на пять коек, что облегчит работу и не придется нам переправлять в другие медучреждения пациентов", - сказала она.Впервые за последние 20 лет в Ткуарчале появилась станция скорой помощи. Раньше экстренную медицинскую помощь населению оказывали работники приемного покоя районной больницы. Гаргулия уверена, что с появлением этого отделения качество обслуживания пациентов улучшиться.Главврач подчеркнула, что после введения в эксплуатацию нового здания больницы, штатное расписание увеличилось еще на 60 мест для технического персонала. Нанимать работников будут из числа местного населения.В Ткуарчале продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Как уточнила Гаргулия, со дня начала кампании двухкомпонентной вакциной "Спутник V" уже привились 670 человек и 80 человек "Спутником Лайт".Она добавила, что более 50 из 145 сотрудников ЦРБ вакцинировались. На вопрос, почему не все медики прошли эту процедуру, главврач ответила, что некоторые медики уже переболели коронавирусом, у кого-то есть противопоказания в связи с хроническими заболеваниями.С начала пандемии в Ткуарчале заразилось COVID-19 более 1500 человек. Летальных случаев в местной больнице зафиксировано не было, но с диагнозом "коронавирусная инфекция" в других стационарах страны умерло 25 жителей города и района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/tsentralnuyu-rayonnuyu-bolnitsu-otkryli-v-tkuarchale-1036969253.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/pri-tkuarchalskoy-tsrb-otkryt-punkt-skoroy-pomoschi-1037216650.html

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