https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-24-marta-1038268240.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 марта

территория Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-23T17:34+0300

2022-03-23T17:34+0300

2022-03-23T17:43+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. В четверг, 24 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами в предгорных районах дождь со снегом, в горах снег, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, весна, климат, дождь, туман