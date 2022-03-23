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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 марта
территория Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T17:34+0300
2022-03-23T17:34+0300
2022-03-23T17:43+0300
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. В четверг, 24 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами в предгорных районах дождь со снегом, в горах снег, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, весна, климат, дождь, туман
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 марта
17:34 23.03.2022 (обновлено: 17:43 23.03.2022) Подписаться на
территория Черноморского побережья Абхазии будет формировать прохождение холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. В четверг, 24 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами в предгорных районах дождь со снегом, в горах снег, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.