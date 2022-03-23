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Разработан проект единого Положения об отделе опеки и попечительства в Абхазии
Разработан проект единого Положения об отделе опеки и попечительства в Абхазии
В среду состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия, юриста Аппарата детского омбудсмена Лианы Векуа с главой... 23.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка разработал проект единого Положения об отделе опеки и попечительства, об этом сообщила детский омбудсмен Мактина Джинджолия на встрече с мэром Сухума Бесланом Эшба 23 марта.Джинджолия рассказала, что Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии был проведен мониторинг в сфере деятельности органа опеки и попечительства по всей территории республики.В ходе мониторинга было выявлено несоответствие содержания Положений и должностных инструкций районных отделов опеки и попечительства районов друг другу, из-за чего возникают сложности при взаимодействии с отделами опеки и попечительства разных районов. В связи с этим, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка, как государственный орган, призванный защищать права и законные интересы несовершеннолетних граждан, взял на себя такую инициативу и разработал проект единого Положения об отделе опеки и попечительства.Эшба ознакомился с данным проектом, задал интересующие вопросы юристу Аппарата и поблагодарил за проделанную работу. Мэр Сухума подчеркнул, что начинать с мониторинга нормативно-правовой базы в сфере защиты прав и интересов ребенка, это правильный подход, и добавил, что на первой общей встрече, он как раз об этом говорил.Беслан Эшба поручил юридическому отделу Администрации Сухума ознакомиться с предложением и дать свое заключение по представленному проекту.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/posrednik-dzhindzholiya-o-problemakh-v-sfere-prav-rebenka-v-abkhazii--1036869441.html
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Разработан проект единого Положения об отделе опеки и попечительства в Абхазии
18:10 23.03.2022 (обновлено: 18:19 23.03.2022) Подписаться на
В среду состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактины Джинджолия, юриста Аппарата детского омбудсмена Лианы Векуа с главой Администрации Сухума Бесланом Эшба.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка разработал проект единого Положения об отделе опеки и попечительства, об этом сообщила детский омбудсмен Мактина Джинджолия на встрече с мэром Сухума Бесланом Эшба 23 марта.
Джинджолия рассказала, что Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии был проведен мониторинг в сфере деятельности органа опеки и попечительства по всей территории республики.
В ходе мониторинга было выявлено несоответствие содержания Положений и должностных инструкций районных отделов опеки и попечительства районов друг другу, из-за чего возникают сложности при взаимодействии с отделами опеки и попечительства разных районов. В связи с этим, Аппарат Уполномоченного по правам ребенка, как государственный орган, призванный защищать права и законные интересы несовершеннолетних граждан, взял на себя такую инициативу и разработал проект единого Положения об отделе опеки и попечительства.
Эшба ознакомился с данным проектом, задал интересующие вопросы юристу Аппарата и поблагодарил за проделанную работу. Мэр Сухума подчеркнул, что начинать с мониторинга нормативно-правовой базы в сфере защиты прав и интересов ребенка, это правильный подход, и добавил, что на первой общей встрече, он как раз об этом говорил.
Беслан Эшба поручил юридическому отделу Администрации Сухума ознакомиться с предложением и дать свое заключение по представленному проекту.