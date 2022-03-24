https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/gazovyy-ultimatum-putina-u-evropy-net-variantov-1038273734.html

Газовый ультиматум Путина: у Европы нет вариантов

Газовый ультиматум Путина: у Европы нет вариантов

Владимир Путин 23 марта объявил о переводе расчетов за поставку газа недружественным странам в рубли. 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T09:31+0300

2022-03-24T09:31+0300

2022-03-24T10:09+0300

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Двадцать третье марта, без малейших сомнений, войдет в историю нашей страны как день, когда произошло поистине эпохальное событие, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Вчера Владимир Путин поручил соответствующим министерствам и ведомствам перевести расчеты за поставленный на экспорт российский природный газ на рубли. Все мы стали живыми свидетелями рождения новой мировой валюты повышенной стоимости, востребованности и надежности. Перед нашими глазами затухают последние лучи доминирования петродоллара, на обеспечение которого после заключения Бреттон-Вудского соглашения работала вся мировая экономика.Важность происходящего переоценить просто невозможно. Судите сами, по оценкам мирового банка, совокупный объем рынка природного газа по результатам 2020 года составил 446 миллиардов долларов. Итоги 2021-го еще не подбиты, но, как ожидается, объем торговли должен был дорасти до 553 миллиардов, а к 2025 году специалисты прогнозируют распухание газового рынка до фантастических 758 миллиардов. Перечисляя цифры, мы, конечно же, в качестве расчетной валюты подразумеваем американский доллар, что совершенно верно, так как порядка 80 процентов всех банковских операций покупки-продажи голубого топлива проводится именно в долларах. Это один из тех колоссальных китов, на которых десятилетиями зиждилась американская финансовая гегемония.Наступает новая эпоха, в которой недружественные России страны в результате собственных действий поставлены перед простейшим выбором: платить за российский газ в рублях или отправиться в поход по рынку в поисках альтернативных поставщиков с газом, более дешевым и который можно купить за привычные доллары.Чтобы понимать, кого коснутся нововведения, обратимся к Указу Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Его положениями определен четкий список недружественных нам стран, в который вошли: Украина, США, страны ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Сингапур, Тайвань, Норвегия, Южная Корея и всякая мелюзга вроде Лихтенштейна, Монако и Андорры. Из всех перечисленных стран наилучшее положение у Соединенных Штатов, которые сами являются крупнейшим экспортером сжиженного газа, недавно потеснив с пьедестала Австралию и Катар. А вот у Европы, что послушно пошла на поводу антироссийской политики Вашингтона, дела обстоят куда как менее радужно.Чтобы разобрать полный перечень стран, а также схемы и объемы поставок российских углеводородов, потребуется не одна сотня страниц. Потому остановимся лишь на самых значимых и попробуем проанализировать, могут ли страны Евросоюза гордо перекрыть магистральный вентиль и отказаться платить рублями за поставленное топливо России, которая особо подчеркивает тот факт, что выполняла и впредь будет скрупулезно выполнять свои контрактные обязательства.В качестве примера возьмем Германию, нашего ключевого торгового союзника и по совместительству самую богатую страну Старого Света.Упрямая статистика сообщает, что в 2020 году Германия купила и импортировала 155 миллиардов кубометров российского газа. Напомним, что на обеспечение собственных энергетических нужд Берлин тратит всего 75 миллиардов, а львиную долю оставшегося перепродает, складывая прибыль в бюджетный карман. Если учесть, что российский газ по условиям долгосрочных контрактов немцам достается по 350 долларов, а сегодняшние котировки апрельских фьючерсов на бирже TTF превысили 1300 долларов (а чуть ранее достигали 2500), несложно подсчитать маржинальность немецкой газовой торговли.Как будто предчувствуя грядущие перемены, на днях немецкие СМИ выдали ряд публикаций, способных привести в уныние любого записного русофоба.Например, министр экономики и энергетики Роберт Хабек заявил, что отказ от российского газа может повредить гражданам Германии, его результатом станет массовая бедность и безработица среди немцев. Экономика страны, которая на 55 процентов зависит от поставок российского природного газа, на 52 процента от поставок угля и на 34 процента от поставок нефтепродуктов, просто не перенесет мгновенного разрыва торгово-экономических связей с Москвой.Заявлению Хабека вторит таблоид Die Welt, который ссылается на свои источники в Министерстве энергетики и утверждает, что профильные специалисты при помощи специальных алгоритмов смоделировали ситуацию полного отказа от российских углеводородов. Результаты моделирования оказались шокирующими.Проведенный виртуальный краш-тест показал: без голубого топлива из России система отопления по всей стране просто прекратит свое существование, что по цепочке приведет к резкому росту простудных заболеваний, а также пожаров и возгораний, поскольку население начнет использовать для обогревания подручные средства. Прогнозируется массовый дефицит товаров первой необходимости, лекарств в аптеках, лечебных учреждениях и прочих социальных объектах вроде домов престарелых. Газовый голод практически гарантированно убьет легкую, пищевую промышленности и животноводство, половину потребностей которых обеспечивает российский транзит.Отдельной строкой прописан сектор хлебобулочных изделий. Здесь вероятен катастрофический рост стоимости продукции, а также перебои с хлебом, то есть продуктом первейшей необходимости. Связано это, помимо сугубо энергетических аспектов, с тем, что одними из ведущих экспортеров зерна являются Россия и Украина. Согласно официальной статистике, им принадлежит 26 процентов от общего объема. Посевная кампания на Украине уже однозначно сорвана, а Россия, чтобы обеспечить собственные нужды и население, ввела жесткие ограничения на экспорт зерновых, сократив квоту до 11 миллионов тонн. Запрет действует до 30 июня и может быть продлен на любой срок.За кадром остается сектор генерации. Отказ от российских ресурсов, а именно: газа, угля и мазута — уронит выработку электроэнергии сразу на 25 процентов, сюда же — в раздел потерь — можно смело записывать еще и 11 процентов атомного сектора. Напомним, правительство Олафа Шольца приняло решение до конца года закрыть три последних атомных энергоблока. Итого более трети всего электричества в стране с привычно высоким уровнем жизни и развитой тяжелой промышленностью.Заявление Владимира Путина прозвучало громом среди ясного неба для всей Европы и Германии в частности. Только к концу дня глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер, находясь в явной растерянности, смог сформулировать, что Германия "с большим замешательством восприняла требования России выполнять оплату по газовым контрактам в рублях".Учитывая реалии и пользуясь лексиконом президента России, так и хочется ответить всем нашим недружественным партнерам: "Нравится, не нравится — плати в рублях, красавица".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/putin-nedruzhestvennye-strany-budut-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyakh-1038266127.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/kto-ne-protiv-nas-tot-s-nami-rossiya-oglasila-spisok-nedruzhestvennykh-stran-1037991048.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/suschiy-bred-10-idey-mea-po-snizheniyu-zavisimosti-evropy-ot-rossiyskogo-gaza-1037958830.html

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колумнисты, мнение, в мире, россия, ес, газ