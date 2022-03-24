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Кабмин Абхазии утвердил бюджеты внебюджетных фондов за 2021 год

Кабмин Абхазии утвердил бюджеты внебюджетных фондов за 2021 год

Кабинет министров одобрил проекты законов об исполнении бюджетов Дорожного, Пенсионного фондов, Фонда инвалидов Отечественной войны, Фонда обязательного... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T15:35+0300

2022-03-24T15:35+0300

2022-03-24T15:35+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Правительство Абхазии утвердило отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов республики на заседании 24 марта.Фактическое исполнение бюджета Дорожного фонда Абхазии по доходам составило 117 миллионов 204 тысячи рублей, по расходам – 127 миллионов 198 тысяч рублей, остаток денежных средств на 1 января 2022 года – 12 миллионов 833 тысячи рублей.Исполнение бюджета по доходам Пенсионного фонда Абхазии составило 1 миллиард 211 миллионов 138 тысяч рублей, по расходам – 1 миллиард 215 миллионов 907 тысяч рублей, остаток средств – 17 миллионов 118 тысяч рублей.Исполнение бюджета по доходам Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии составило 142 миллиона рублей, по расходам 140 миллионов 559 тысяч рублей. Остаток – 16 миллионов 429 тысяч рублей.Фактическое исполнение бюджета Фонда обязательного медицинского страхования по доходам – 43 миллиона 958 тысяч рублей, по расходам – 41 миллион 973 тысячи рублей, остаток – 2 миллиона 739 тысяч рублей.Исполнение бюджета по доходам Фонда социального страхования составило 119 миллионов рублей, по расходам – 111 миллионов 926 тысяч рублей, остаток – 13 миллионов 775 тысяч.Фактическое исполнение бюджета Фонда репатриации по доходам – 183 миллиона 506 тысяч рублей, по расходам – 151 миллион 92 тысячи рублей, остаток – 117 миллионов 92 тысячи рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/zamglavy-dorozhnogo-fonda-rasskazal-o-planiruemykh-rabotakh-v-rayonakh-abkhazii-1037815982.html

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