https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/zamglavy-dorozhnogo-fonda-rasskazal-o-planiruemykh-rabotakh-v-rayonakh-abkhazii-1037815982.html

Замглавы дорожного фонда рассказал о планируемых работах в районах Абхазии

Замглавы дорожного фонда рассказал о планируемых работах в районах Абхазии

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в интервью радио Sputnik рассказал о текущих работах и предстоящих... 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T15:18+0300

2022-02-27T15:18+0300

2022-02-27T15:18+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в интервью радио Sputnik рассказал о текущих работах и предстоящих расходах организации.По его словам, доходная и расходная части бюджета Дорожного фонда Абхазии в 2022 году составят по 115 миллионов рублей. Сумма доходов формируется из налоговых отчислений (60 миллионов – налог на реализацию ГСМ и 55 миллионов налог с владельцев транспортных средств – прим.).Виталий Цвижба добавил, что в 2021 году поступлению в бюджет Дорожного фонда дополнительных средств способствовал успешный курортный сезон.В текущем году Дорожный фонд планирует направить 60 миллионов рублей на ремонтно-восстановительные работы, содержание и эксплуатацию республиканской трассы и 45 миллионов рублей на дороги местного значения. По сообщению Цвижба, примерно два с половиной миллиона рублей, ежемесячно тратится на уборку мусора вдоль дорог, обрезку деревьев, налаживание системы водоотводов.Кроме того, фонду предстоит выделить 12 миллионов рублей на ремонт участка дороги Очамчыра-Ткуарчал (капремонт на всей протяженности требует 240 миллионов рублей – прим.). Цвижба подчеркнул, что из всех дорог республиканского значения этот отрезок автомобильного пути находится в наихудшем состоянии. Еще 15 миллионов пойдет на нанесение разметки, дорожные ограждения, подпорные стены, водоотводные и мостовые сооружения, перечислил некоторые статьи расходов Цвижба.Зампредседателя дорожного фонда также добавил, что на ежемесячно на содержание дорог республиканского значения в столице Абхазии тратится 600-700 тысяч рублей.В наступившем году Дорожный фонд страны продолжит реагировать на заявки районных администраций по обслуживанию дорог местного значения. В пример Цвижба привел текущий ремонт десяти километров дороги в Галском районе, где рабочие фонда сняли старый асфальт, раздробили его, заново посыпали на дорогу и пустили по ней каток.Также от властей Очамчырского района поступила заявка о проведении асфальтобетонных работ на дороге, ведущей к детскому саду в черте города. По планам фонда, на улице Нагорная в Ткуарчале появится бетонная дорога, ведущая к школе имени Мушни Хварцкия в Верхней Эшере дорога также будет забетонирована.Что до Гудаутского района, то на грунтовую дорогу в селе Абгархук направят около трех с половиной миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/dorozhnyy-fond-predlozhil-vvesti-sbory-s-gruzovogo-i-ekskursionnogo-transporta-1037814554.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/blagodarny-no-est-voprosy-chto-ne-tak-s-novoy-dorogoy-mezhdu-aatsy-i-achandaroy-1037643678.html

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