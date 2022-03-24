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https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kabmin-odobril-ispolnenie-respublikanskogo-byudzheta-za-2021-god-1038278811.html
Кабмин одобрил исполнение республиканского бюджета за 2021 год
Кабмин одобрил исполнение республиканского бюджета за 2021 год
В третьем и окончательном чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год" был принят Парламентом Абхазии в марте 2021 года. 24.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на заседании 24 марта.Согласно отчету, доходная часть республиканского бюджета составила 9 миллиардов 111 миллионов 959 тысяч рублей, расходная – 8 миллиардов 983 миллиона 261 тысяча рублей, источник финансирования дефицита – 128 миллионов 698 тысяч рублей.В январе в интервью радио Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказывал, что общий консолидированный государственный бюджет Абхазии за 2021 год исполнен на 107,7 процента с повышением собственных доходов в 827 миллионов рублей.По его словам, доходы республиканского бюджета по сравнению с параметрами, которые были утверждены в 2021 году, превысили ожидания на 686 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/grazhdanin-i-nachalnik-delba-o-vypolnenii-byudzheta-za-proshlyy-god-i-novom-proekte--1037239505.html
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кабмин абхазии, новости, бюджет

Кабмин одобрил исполнение республиканского бюджета за 2021 год

13:15 24.03.2022 (обновлено: 13:30 24.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В третьем и окончательном чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год" был принят Парламентом Абхазии в марте 2021 года.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на заседании 24 марта.
Согласно отчету, доходная часть республиканского бюджета составила 9 миллиардов 111 миллионов 959 тысяч рублей, расходная – 8 миллиардов 983 миллиона 261 тысяча рублей, источник финансирования дефицита – 128 миллионов 698 тысяч рублей.
В январе в интервью радио Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказывал, что общий консолидированный государственный бюджет Абхазии за 2021 год исполнен на 107,7 процента с повышением собственных доходов в 827 миллионов рублей.
По его словам, доходы республиканского бюджета по сравнению с параметрами, которые были утверждены в 2021 году, превысили ожидания на 686 миллионов рублей.
Гражданин и начальник: Делба о выполнении бюджета за прошлый год и новом проекте - Sputnik Абхазия, 1920, 21.01.2022
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Гражданин и начальник: Делба о выполнении бюджета за прошлый год и новом проекте
21 января, 18:28
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