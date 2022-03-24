https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kabmin-odobril-ispolnenie-respublikanskogo-byudzheta-za-2021-god-1038278811.html

Кабмин одобрил исполнение республиканского бюджета за 2021 год

Кабмин одобрил исполнение республиканского бюджета за 2021 год

В третьем и окончательном чтении проект закона "О республиканском бюджете на 2021 год" был принят Парламентом Абхазии в марте 2021 года. 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T13:15+0300

2022-03-24T13:15+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил отчет об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на заседании 24 марта.Согласно отчету, доходная часть республиканского бюджета составила 9 миллиардов 111 миллионов 959 тысяч рублей, расходная – 8 миллиардов 983 миллиона 261 тысяча рублей, источник финансирования дефицита – 128 миллионов 698 тысяч рублей.В январе в интервью радио Sputnik министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказывал, что общий консолидированный государственный бюджет Абхазии за 2021 год исполнен на 107,7 процента с повышением собственных доходов в 827 миллионов рублей.По его словам, доходы республиканского бюджета по сравнению с параметрами, которые были утверждены в 2021 году, превысили ожидания на 686 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/grazhdanin-i-nachalnik-delba-o-vypolnenii-byudzheta-za-proshlyy-god-i-novom-proekte--1037239505.html

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