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НАТО усилит военное присутствие в Восточной Европе
НАТО усилит военное присутствие в Восточной Европе
24 марта в Брюсселе пройдут сразу три важных международных саммита: НАТО, "большой семерки" (G7) и Евросоюза, во всех трех примут участие президент США Джо... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T16:51+0300
2022-03-24T16:51+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Лидеры государств-членов Организации Североатлантического договора приняли решение об усилении восточного крыла альянса и размещении боевых групп в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам саммита.Так как принятые решения влекут за собой большие финансовые затраты, государства согласились существенно увеличить вклад на оборону. Украинский вопрос находился в центре внимания – генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, полномочия которого продлили еще на год по той же причине, назвал происходящее "кризисом безопасности нашего поколения"При этом Столтенберг добавил, что разворачивать войска непосредственно на территории Украины организация не будет, так как хочет избежать войны с Россией, и еще раз призвал Россию к прекращению операции на Украине, конструктивным переговорам с Киевом.Также в ходе встречи было принято решение об усилении поддержки Украины, в том числе в виде поставок оборудования для защиты от химических, ядерных и киберугроз. Союзники по альянсу усилят и собственную защиту в этих сферах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/minoborony-rossii-rasskazalo-o-svyazi-syna-baydena-s-biolaboratoriyami-na-ukraine-1038282657.html
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нато, украина, политика, новости
НАТО усилит военное присутствие в Восточной Европе
16:51 24.03.2022 (обновлено: 16:54 24.03.2022) Подписаться на
24 марта в Брюсселе пройдут сразу три важных международных саммита: НАТО, "большой семерки" (G7) и Евросоюза, во всех трех примут участие президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Лидеры государств-членов Организации Североатлантического договора приняли решение об усилении восточного крыла альянса и размещении боевых групп в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам саммита.
"В ответ на действия России мы активировали планы обороны НАТО, развернули элементы сил реагирования НАТО и разместили 40 тысяч военнослужащих на нашем восточном фланге, а также значительные военно-воздушные и военно-морские силы под непосредственным командованием НАТО при поддержке развернутых национальных сил союзников. Мы также создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", – говорится в документе.
Так как принятые решения влекут за собой большие финансовые затраты, государства согласились существенно увеличить вклад на оборону. Украинский вопрос находился в центре внимания – генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, полномочия которого продлили еще на год по той же причине, назвал происходящее "кризисом безопасности нашего поколения"
При этом Столтенберг добавил, что разворачивать войска непосредственно на территории Украины организация не будет, так как хочет избежать войны с Россией, и еще раз призвал Россию к прекращению операции на Украине, конструктивным переговорам с Киевом.
Также в ходе встречи было принято решение об усилении поддержки Украины, в том числе в виде поставок оборудования для защиты от химических, ядерных и киберугроз. Союзники по альянсу усилят и собственную защиту в этих сферах.