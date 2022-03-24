Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/minoborony-rossii-rasskazalo-o-svyazi-syna-baydena-s-biolaboratoriyami-na-ukraine-1038282657.html
Минобороны России рассказало о связи сына Байдена с биолабораториями на Украине
Минобороны России рассказало о связи сына Байдена с биолабораториями на Украине
По заявлению ведомства, в реализации проекта также принимают участие Агентство США по международному развитию, фонд Сороса, Центр по контролю и профилактике... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T16:02+0300
2022-03-24T16:09+0300
военная спецоперация рф в донбассе
сша
министерство обороны рф
россия
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/18/1038282497_0:70:1785:1074_1920x0_80_0_0_1a882976472dc900e178def6944cad86.jpg
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Инвестиционный фонд, которым руководит сын американского президента Джо Байдена Хантер, принимал участие в финансировании программы разработки биологического оружия на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.По словам генерал-лейтенанта, фонд Хантера Байдена обладает большими финансовыми возможностями и связан с основными военными подрядчиками Пентагона, такими как компания Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для американских военных биолабораторий.Минобороны также заявило, что США и их союзники вывезли из Украины не менее 16 тысяч биопроб, вероятно, в целях отбора заболеваний, к которым наиболее уязвимы жители определенного региона, а также образцы опасных патогенов. Приоритетом было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы.Кроме того, представитель ведомства добавил, что американские специалисты на Украине испытывали на солдатах ВСУ ранее не апробированные лекарства – так как подобные опыты запрещены на территории США, они проводятся Пентагоном в других странах. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о том, что Украина может быть самым крупным проектом Пентагона по созданию биолабораторий, и Россия не раз пыталась привлечь к этому внимание международного сообщества. Наличие американских биолабораторий на территории Украины также признала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/khrolenko-o-biolaboratoriyakh-ssha-im-net-dela-do-zdorovya-svoikh-grazhdan-chuzhikh---tem-bolee-1038188233.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-opublikovalo-dokazatelstva-razrabotki-biooruzhiya-na-ukraine-1038169231.html
сша
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/18/1038282497_32:0:1756:1293_1920x0_80_0_0_4113a46118725c60f15c797bd5fce414.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, министерство обороны рф, россия, украина, новости

Минобороны России рассказало о связи сына Байдена с биолабораториями на Украине

16:02 24.03.2022 (обновлено: 16:09 24.03.2022)
© AP Photo Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2022
© AP Photo Pablo Martinez Monsivais
Подписаться наYandex news
По заявлению ведомства, в реализации проекта также принимают участие Агентство США по международному развитию, фонд Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний и Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, разрабатывающая ядерное оружие.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Инвестиционный фонд, которым руководит сын американского президента Джо Байдена Хантер, принимал участие в финансировании программы разработки биологического оружия на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

"Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден", – заявил Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, фонд Хантера Байдена обладает большими финансовыми возможностями и связан с основными военными подрядчиками Пентагона, такими как компания Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для американских военных биолабораторий.
Хроленко о создание биооружия на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2022
Радио
Хроленко о биолабораториях США: им нет дела до здоровья своих граждан, чужих - тем более
19 марта, 16:38
Минобороны также заявило, что США и их союзники вывезли из Украины не менее 16 тысяч биопроб, вероятно, в целях отбора заболеваний, к которым наиболее уязвимы жители определенного региона, а также образцы опасных патогенов. Приоритетом было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы.

Кириллов пояснил, что некоторые образцы биопроб вывозились в центр Лугара в Грузии, а также в референс-лаборатории Британии и институт Леффлера в Германии.

Кроме того, представитель ведомства добавил, что американские специалисты на Украине испытывали на солдатах ВСУ ранее не апробированные лекарства – так как подобные опыты запрещены на территории США, они проводятся Пентагоном в других странах.
Сотрудник научного центра Функциональные микро/наносистемы - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России опубликовало доказательства разработки биооружия на Украине
17 марта, 16:45
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о том, что Украина может быть самым крупным проектом Пентагона по созданию биолабораторий, и Россия не раз пыталась привлечь к этому внимание международного сообщества. Наличие американских биолабораторий на территории Украины также признала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0