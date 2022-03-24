https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/minoborony-rossii-rasskazalo-o-svyazi-syna-baydena-s-biolaboratoriyami-na-ukraine-1038282657.html

Минобороны России рассказало о связи сына Байдена с биолабораториями на Украине

Минобороны России рассказало о связи сына Байдена с биолабораториями на Украине

По заявлению ведомства, в реализации проекта также принимают участие Агентство США по международному развитию, фонд Сороса, Центр по контролю и профилактике... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T16:02+0300

2022-03-24T16:02+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Инвестиционный фонд, которым руководит сын американского президента Джо Байдена Хантер, принимал участие в финансировании программы разработки биологического оружия на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.По словам генерал-лейтенанта, фонд Хантера Байдена обладает большими финансовыми возможностями и связан с основными военными подрядчиками Пентагона, такими как компания Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для американских военных биолабораторий.Минобороны также заявило, что США и их союзники вывезли из Украины не менее 16 тысяч биопроб, вероятно, в целях отбора заболеваний, к которым наиболее уязвимы жители определенного региона, а также образцы опасных патогенов. Приоритетом было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы.Кроме того, представитель ведомства добавил, что американские специалисты на Украине испытывали на солдатах ВСУ ранее не апробированные лекарства – так как подобные опыты запрещены на территории США, они проводятся Пентагоном в других странах. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о том, что Украина может быть самым крупным проектом Пентагона по созданию биолабораторий, и Россия не раз пыталась привлечь к этому внимание международного сообщества. Наличие американских биолабораторий на территории Украины также признала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/khrolenko-o-biolaboratoriyakh-ssha-im-net-dela-do-zdorovya-svoikh-grazhdan-chuzhikh---tem-bolee-1038188233.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/minoborony-rossii-opublikovalo-dokazatelstva-razrabotki-biooruzhiya-na-ukraine-1038169231.html

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