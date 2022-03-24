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Новые железнодорожные ветки построят в Очамчыре и селе Бзыбь
Новые железнодорожные ветки построят в Очамчыре и селе Бзыбь
"Абхазская железная дорога" рассчитывают зарабатывать около одного миллиона рублей ежемесячно - деньги будут поступать от коммерческих организаций, которые... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T18:35+0300
2022-03-24T18:51+0300
в абхазии
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Три новых подъездных пути построят на станциях в Очамчыре и селе Бзыбь, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.Он уточнил, что общая протяженность этих путей составит около километра. Владельцы коммерческих объектов, пользующиеся железнодорожными ветками, будут платить АЖД за эксплуатацию.По примерным подсчетам Хазириши, с каждого вагона "Абхазской железной дороге" будет выплачиваться около 20 тысяч рублей. Насколько ему известно, предприниматели планируют принимать до четырех вагонов в сутки. Кроме того, Хазириши подчеркнул, что новые подъездные пути увеличат грузовой оборот.Дополнительные поступления в бюджет АЖД планируют направить на ремонт железнодорожных путей и на решение ряда других проблем в этой сфере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/azhd-uvelichila-propusknuyu-vozmozhnost-zheleznodorozhnogo-uzla-ochamchyry-1037716564.html
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абхазская железная дорога, новости, экономика, абхазия

Новые железнодорожные ветки построят в Очамчыре и селе Бзыбь

18:35 24.03.2022 (обновлено: 18:51 24.03.2022)
© Sputnik / Леон Адлейба Железнодорожные пути
Железнодорожные пути - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Леон Адлейба
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"Абхазская железная дорога" рассчитывают зарабатывать около одного миллиона рублей ежемесячно - деньги будут поступать от коммерческих организаций, которые будут пользоваться новыми подъездными путями.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Три новых подъездных пути построят на станциях в Очамчыре и селе Бзыбь, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.

"Частными коммерческими компаниями строятся три новых подъездных пути – два на станции "Бзыбь" и один на станции в Очамчыре. Например, в Очамчыре запустили завод по производству стройматериалов, они провели к себе новую железнодорожную ветку. В селе Бзыбь одна ветка будет идти к новой нефтебазе, другая – использоваться для доставки цемента", - сказал Хазириши.

Он уточнил, что общая протяженность этих путей составит около километра. Владельцы коммерческих объектов, пользующиеся железнодорожными ветками, будут платить АЖД за эксплуатацию.
По примерным подсчетам Хазириши, с каждого вагона "Абхазской железной дороге" будет выплачиваться около 20 тысяч рублей. Насколько ему известно, предприниматели планируют принимать до четырех вагонов в сутки. Кроме того, Хазириши подчеркнул, что новые подъездные пути увеличат грузовой оборот.
Дополнительные поступления в бюджет АЖД планируют направить на ремонт железнодорожных путей и на решение ряда других проблем в этой сфере.
Железнодорожные пути. - Sputnik Абхазия, 1920, 22.02.2022
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