https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/novye-zheleznodorozhnye-vetki-postroyat-v-ochamchyre-i-sele-bzyb-1038285211.html

Новые железнодорожные ветки построят в Очамчыре и селе Бзыбь

Новые железнодорожные ветки построят в Очамчыре и селе Бзыбь

"Абхазская железная дорога" рассчитывают зарабатывать около одного миллиона рублей ежемесячно - деньги будут поступать от коммерческих организаций, которые... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T18:35+0300

2022-03-24T18:35+0300

2022-03-24T18:51+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Три новых подъездных пути построят на станциях в Очамчыре и селе Бзыбь, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генерального директора "Абхазской железной дороги" Октай Хазириши.Он уточнил, что общая протяженность этих путей составит около километра. Владельцы коммерческих объектов, пользующиеся железнодорожными ветками, будут платить АЖД за эксплуатацию.По примерным подсчетам Хазириши, с каждого вагона "Абхазской железной дороге" будет выплачиваться около 20 тысяч рублей. Насколько ему известно, предприниматели планируют принимать до четырех вагонов в сутки. Кроме того, Хазириши подчеркнул, что новые подъездные пути увеличат грузовой оборот.Дополнительные поступления в бюджет АЖД планируют направить на ремонт железнодорожных путей и на решение ряда других проблем в этой сфере.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220222/azhd-uvelichila-propusknuyu-vozmozhnost-zheleznodorozhnogo-uzla-ochamchyry-1037716564.html

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