Один лаваш вместо тысячи слов: Гоча из Гала и его отдушина
11:45 24.03.2022 (обновлено: 11:50 24.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук
У съемочной группы Sputnik есть одна традиция – если мы едем в Галский район, то на местном рынке обязательно берем в дорогу лаваш, несколько лавашей.
Они исчезают до достижения точки назначения вне зависимости от их количества и степени нашей сытости. Мнение группы едино – галский лаваш лучший в Абхазии.
Хрустящие "лодочки"
Хлебобулочное искушение принадлежит лавашной Гочи Какашвили. Она находится в центре рынка, рядом с магазином бытовой химии. Крошечное снаружи помещение оказалось довольно просторным изнутри.
Мужчина невысокого роста, в белой футболке и белых бриджах легко запустил нас внутрь, но долго сопротивлялся любой попытке узнать о нем побольше.
"Не снимай меня, ну, я же лысый, старый. Меня моя жена убьет", – говорил Гоча, явно нарываясь на комплименты, бегая между тандыром и прилавком.
– Тебе шесть штук? Сейчас сделаем тебе, брат, – говорит Гоча, и спустя миг в руках у молодого человека появляются шесть "полыхающих" хрустящих лепешек в форме "лодочки". – Это раз, держи, мой брат. И вот, еще держи. Вот, мой дорогой, 210 рублей.
14 октября 2021, 10:44
Жизнь, налог и душа
Гоча держит лавашную уже 12 лет. Его день начинается в три утра, нужно успеть разогреть печь и замесить тесто. Перед попаданием в тандыр тесто взвешивается, каждая лепешка не должна превышать 500 граммов, жарится пять-шесть минут.
– А кто вас научил делать лаваш?
– Жизнь.
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Все, что удалось узнать у Гочи, это то, что он родился и вырос в Гале, а еще окончил Новочеркасский политехнический университет, правда, по какой специальности, он так и не вспомнил (или сделал вид).
С улицы доносилось творчество Андрея Губина – "Зима, холода, одинокие дома".
"Я эту песню когда пел, ты еще не родилась, – заявил 50-летний Гоча. – А вот тут, смотри, налоги-шмалоги принесли, еще письмо из администрации", – говорит он секундой позже помощнику Лаше.
– А сколько вы получаете?
– Смотри, – указывает мужчина вместо ответа на стоящие перед ним машины, – какая из них моя?
– Ну, наверное, даже не знаю, – пытаюсь угадать я, – наверное, та маленькая "Skoda".
– Нет, не угадала, у меня нет машины, – искренне рассмеялся удавшейся шутке Гоча.
Гоча подарил нам конфеты, напомнил, что "жена его убьет, если увидит в интернете", а еще сказал, что "человек, который печет хлеб, должен быть чистым не только лицом, но и душа у него должна быть чистой, иначе хлеб хороший не получится".
20 октября 2020, 18:10