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https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/odin-lavash-vmesto-tysyachi-slov-gocha-iz-gala-i-ego-otdushina-1038269448.html
Один лаваш вместо тысячи слов: Гоча из Гала и его отдушина
Один лаваш вместо тысячи слов: Гоча из Гала и его отдушина
У съемочной группы Sputnik есть одна традиция – если мы едем в Галский район, то на местном рынке обязательно берем в дорогу лаваш, несколько лавашей. 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T11:45+0300
2022-03-24T11:50+0300
в абхазии
галский район
гал
рынок
хлеб
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Они исчезают до достижения точки назначения вне зависимости от их количества и степени нашей сытости. Мнение группы едино – галский лаваш лучший в Абхазии.Хрустящие "лодочки"Хлебобулочное искушение принадлежит лавашной Гочи Какашвили. Она находится в центре рынка, рядом с магазином бытовой химии. Крошечное снаружи помещение оказалось довольно просторным изнутри.Мужчина невысокого роста, в белой футболке и белых бриджах легко запустил нас внутрь, но долго сопротивлялся любой попытке узнать о нем побольше."Не снимай меня, ну, я же лысый, старый. Меня моя жена убьет", – говорил Гоча, явно нарываясь на комплименты, бегая между тандыром и прилавком.– Тебе шесть штук? Сейчас сделаем тебе, брат, – говорит Гоча, и спустя миг в руках у молодого человека появляются шесть "полыхающих" хрустящих лепешек в форме "лодочки". – Это раз, держи, мой брат. И вот, еще держи. Вот, мой дорогой, 210 рублей.Жизнь, налог и душаГоча держит лавашную уже 12 лет. Его день начинается в три утра, нужно успеть разогреть печь и замесить тесто. Перед попаданием в тандыр тесто взвешивается, каждая лепешка не должна превышать 500 граммов, жарится пять-шесть минут.– А кто вас научил делать лаваш?– Жизнь.Все, что удалось узнать у Гочи, это то, что он родился и вырос в Гале, а еще окончил Новочеркасский политехнический университет, правда, по какой специальности, он так и не вспомнил (или сделал вид).С улицы доносилось творчество Андрея Губина – "Зима, холода, одинокие дома"."Я эту песню когда пел, ты еще не родилась, – заявил 50-летний Гоча. – А вот тут, смотри, налоги-шмалоги принесли, еще письмо из администрации", – говорит он секундой позже помощнику Лаше.– А сколько вы получаете?– Смотри, – указывает мужчина вместо ответа на стоящие перед ним машины, – какая из них моя?– Ну, наверное, даже не знаю, – пытаюсь угадать я, – наверное, та маленькая "Skoda".– Нет, не угадала, у меня нет машины, – искренне рассмеялся удавшейся шутке Гоча.Гоча подарил нам конфеты, напомнил, что "жена его убьет, если увидит в интернете", а еще сказал, что "человек, который печет хлеб, должен быть чистым не только лицом, но и душа у него должна быть чистой, иначе хлеб хороший не получится".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/povara-s-mechtami-i-bez-kak-v-gale-gotovyat-spetsialistov-naraskhvat-1035882628.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20201020/Master-klass-v-den-povara-kak-gototovyat-legendarnye--lodochki-1031134324.html
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Асмат Цвижба
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галский район, гал, рынок, хлеб

Один лаваш вместо тысячи слов: Гоча из Гала и его отдушина

11:45 24.03.2022 (обновлено: 11:50 24.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Асмат Цвижба - Sputnik Абхазия
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Все материалы
У съемочной группы Sputnik есть одна традиция – если мы едем в Галский район, то на местном рынке обязательно берем в дорогу лаваш, несколько лавашей.
Они исчезают до достижения точки назначения вне зависимости от их количества и степени нашей сытости. Мнение группы едино – галский лаваш лучший в Абхазии.

Хрустящие "лодочки"

Хлебобулочное искушение принадлежит лавашной Гочи Какашвили. Она находится в центре рынка, рядом с магазином бытовой химии. Крошечное снаружи помещение оказалось довольно просторным изнутри.
Мужчина невысокого роста, в белой футболке и белых бриджах легко запустил нас внутрь, но долго сопротивлялся любой попытке узнать о нем побольше.
"Не снимай меня, ну, я же лысый, старый. Меня моя жена убьет", – говорил Гоча, явно нарываясь на комплименты, бегая между тандыром и прилавком.
– Тебе шесть штук? Сейчас сделаем тебе, брат, – говорит Гоча, и спустя миг в руках у молодого человека появляются шесть "полыхающих" хрустящих лепешек в форме "лодочки". – Это раз, держи, мой брат. И вот, еще держи. Вот, мой дорогой, 210 рублей.
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Жизнь, налог и душа

Гоча держит лавашную уже 12 лет. Его день начинается в три утра, нужно успеть разогреть печь и замесить тесто. Перед попаданием в тандыр тесто взвешивается, каждая лепешка не должна превышать 500 граммов, жарится пять-шесть минут.
– А кто вас научил делать лаваш?
– Жизнь.
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
© Sputnik / Томас Тхайцук Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
6/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пекарь лаваша в Гале Гоча Какашвили
Все, что удалось узнать у Гочи, это то, что он родился и вырос в Гале, а еще окончил Новочеркасский политехнический университет, правда, по какой специальности, он так и не вспомнил (или сделал вид).
С улицы доносилось творчество Андрея Губина – "Зима, холода, одинокие дома".
"Я эту песню когда пел, ты еще не родилась, – заявил 50-летний Гоча. – А вот тут, смотри, налоги-шмалоги принесли, еще письмо из администрации", – говорит он секундой позже помощнику Лаше.
– А сколько вы получаете?
– Смотри, – указывает мужчина вместо ответа на стоящие перед ним машины, – какая из них моя?
– Ну, наверное, даже не знаю, – пытаюсь угадать я, – наверное, та маленькая "Skoda".
– Нет, не угадала, у меня нет машины, – искренне рассмеялся удавшейся шутке Гоча.
Гоча подарил нам конфеты, напомнил, что "жена его убьет, если увидит в интернете", а еще сказал, что "человек, который печет хлеб, должен быть чистым не только лицом, но и душа у него должна быть чистой, иначе хлеб хороший не получится".
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