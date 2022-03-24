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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 марта
Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться под влиянием юго-восточной периферии обширного антициклон с северо-запада и... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T20:10+0300
2022-03-24T20:10+0300
2022-03-24T20:10+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. В пятницу, 25 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможен дождь со снегом, в предгорьях и горах снег, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 9-12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла. Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, климат, весна, дождь
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 25 марта
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Территория Черноморского побережья Абхазии в пятницу по-прежнему будет находиться под влиянием юго-восточной периферии обширного антициклон с северо-запада и холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. В пятницу, 25 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, местами возможен дождь со снегом, в предгорьях и горах снег, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 9-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от 0°С до +5°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.