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Российские военные уничтожили пункт дислокации украинского нацбатальона
Российские военные уничтожили пункт дислокации украинского нацбатальона
За все время проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины Россия уничтожила 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T11:11+0300
2022-03-24T11:11+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Российская армия нанесла ракетные удары по временному пункту дислокации националистического батальона в городе Лисичанск за западе Луганской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Кроме того, по сообщению Минобороны, российская авиация в ночь с 23 на 24 марта поразила 60 военных объектов противника, 47 из них – районы скопления вооружений и военной техники Украины. Также российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника.Конашенков добавил, что российские эксперты вскрыли новые факты причастности США к разработке биологического оружия на Украине. Проект не ограничивался разработкой опасных инфекций, одна из законтрактованных США фармацевтических фирм прорабатывала проведение незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих.Подробную информацию о вскрытых фактах ведомство предоставит в ближайшее время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-rossiyskie-voyska-prodolzhayut-boi-na-okrainakh-novomikhaylovki-1038271113.html
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Российские военные уничтожили пункт дислокации украинского нацбатальона
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За все время проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины Россия уничтожила 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тысячи танков и другой бронетехники ВСУ.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik.
Российская армия нанесла ракетные удары по временному пункту дислокации националистического батальона в городе Лисичанск за западе Луганской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
"В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка южнее Киева, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск", – рассказал генерал-майор.
Кроме того, по сообщению Минобороны, российская авиация в ночь с 23 на 24 марта поразила 60 военных объектов противника, 47 из них – районы скопления вооружений и военной техники Украины. Также российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника.
Конашенков добавил, что российские эксперты вскрыли новые факты причастности США к разработке биологического оружия на Украине. Проект не ограничивался разработкой опасных инфекций, одна из законтрактованных США фармацевтических фирм прорабатывала проведение незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих.
Подробную информацию о вскрытых фактах ведомство предоставит в ближайшее время.