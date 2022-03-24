https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/rossiyskie-voyska-unichtozhili-punkt-dislokatsii-ukrainskogo-natsbatalona-1038275454.html

Российские военные уничтожили пункт дислокации украинского нацбатальона

Российские военные уничтожили пункт дислокации украинского нацбатальона

За все время проведения специальной военной операции по демилитаризации Украины Россия уничтожила 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T11:11+0300

2022-03-24T11:11+0300

2022-03-24T11:11+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Российская армия нанесла ракетные удары по временному пункту дислокации националистического батальона в городе Лисичанск за западе Луганской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Кроме того, по сообщению Минобороны, российская авиация в ночь с 23 на 24 марта поразила 60 военных объектов противника, 47 из них – районы скопления вооружений и военной техники Украины. Также российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника.Конашенков добавил, что российские эксперты вскрыли новые факты причастности США к разработке биологического оружия на Украине. Проект не ограничивался разработкой опасных инфекций, одна из законтрактованных США фармацевтических фирм прорабатывала проведение незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих.Подробную информацию о вскрытых фактах ведомство предоставит в ближайшее время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-rossiyskie-voyska-prodolzhayut-boi-na-okrainakh-novomikhaylovki-1038271113.html

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