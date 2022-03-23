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Минобороны: российские войска продолжают бои на окраинах Новомихайловки
Минобороны: российские войска продолжают бои на окраинах Новомихайловки
Украинские войска неоднократно обстреливали со стороны села Новомихайловка населенные пункты ДНР. 23.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-23T20:58+0300
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Вооруженные силы России продолжают бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, заявил в вечернем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, видео опубликовало РИА Новости.Он добавил, что группировка войск ДНР наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведет бой за овладение селами Каменка и Новобахмутовка.За время специальной военной операции российские войска уничтожили 255 украинских беспилотников и 189 зенитно-ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил Конашенков.Кроме того, российская авиация поразила 86 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vooruzhennye-sil-rossii-za-sutki-porazili-pochti-100-voennykh-obektov-ukrainy-1038261671.html
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Минобороны: российские войска продолжают бои на окраинах Новомихайловки
20:58 23.03.2022 (обновлено: 21:01 23.03.2022) Подписаться на
Украинские войска неоднократно обстреливали со стороны села Новомихайловка населенные пункты ДНР.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik.
Вооруженные силы России продолжают бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, заявил в вечернем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, видео опубликовало РИА Новости
.
"Подразделения российских вооруженных сил за день продвинулись еще на два километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка", - сказал Конашенков.
Он добавил, что группировка войск ДНР наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведет бой за овладение селами Каменка и Новобахмутовка.
За время специальной военной операции российские войска уничтожили 255 украинских беспилотников и 189 зенитно-ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил Конашенков.
Кроме того, российская авиация поразила 86 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов.