https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-rossiyskie-voyska-prodolzhayut-boi-na-okrainakh-novomikhaylovki-1038271113.html

Минобороны: российские войска продолжают бои на окраинах Новомихайловки

Минобороны: российские войска продолжают бои на окраинах Новомихайловки

Украинские войска неоднократно обстреливали со стороны села Новомихайловка населенные пункты ДНР. 23.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Вооруженные силы России продолжают бои на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки, заявил в вечернем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, видео опубликовало РИА Новости.Он добавил, что группировка войск ДНР наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии и ведет бой за овладение селами Каменка и Новобахмутовка.За время специальной военной операции российские войска уничтожили 255 украинских беспилотников и 189 зенитно-ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщил Конашенков.Кроме того, российская авиация поразила 86 военных объектов Украины, среди них шесть командных пунктов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/vooruzhennye-sil-rossii-za-sutki-porazili-pochti-100-voennykh-obektov-ukrainy-1038261671.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/bolee-70-protsentov-rossiyan-podderzhivayut-voennuyu-spetsoperatsiyu-v-ukraine-1038264476.html

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