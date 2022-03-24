https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/sovbez-oon-ne-prinyal-gumanitarnuyu-rezolyutsiyu-rossii-po-ukraine-1038273512.html

Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине

Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России по Украине

Проект резолюции предполагал на основе договоренностей о гуманитарных паузах достигнуть прекращения огня для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T09:05+0300

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, документ не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15, сообщает РИА Новости.Резолюция призывала к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. За документ голосовали Россия и Китай. Остальные члены СБ ООН воздержались. Соавторами проекта резолюции выступили Белоруссия, КНДР и Сирия.Ранее западные представители в Совбезе, в частности постпреды США и Великобритании, давали понять, что не поддержат российскую резолюцию, потому что она не обвиняет Москву в создании гуманитарного кризиса на Украине и не называет ее агрессором.Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал западные страны за политизацию процесса. Он выразил сожаление, что Совбез организации не принял резолюцию, которая поспособствовала бы решению гуманитарных вопросов. На решение Совбеза посетовал и постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/bolee-70-protsentov-rossiyan-podderzhivayut-voennuyu-spetsoperatsiyu-v-ukraine-1038264476.html

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