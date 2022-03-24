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Цандрыпшский "Садз" обыграл "Динамо" в новом чемпионате Абхазии по футболу
Цандрыпшский "Садз" обыграл "Динамо" в новом чемпионате Абхазии по футболу
В двадцать девятом розыгрыше национального первенства Абхазии по футболу принимают участие восемь команд. 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T17:20+0300
2022-03-24T17:20+0300
2022-03-24T17:46+0300
в абхазии
спорт
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXIX чемпионат Абхазии по футболу открылся 24 марта на гагрском стадионе имени Даура Ахвледиани матчем между цандрыпшским "Садзом" и сухумским "Динамо".На 41-й минуте матча футболист "Садза" Ашот Маркарян открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки. Но уже на следующей минуте команда "Динамо" получила возможность пробить пенальти, возможность сравнять счет не упустил капитан столичной команды Аслан Багателия – 1:1.Во второй половине игры обе команды имели возможность вырвать победу из рук соперников, однако удача улыбнулась цандрыпшским футболистам. Уже на 93-й минуте матча "Садз" вышел вперед, Денис Павлов замкнул передачу от партнера – и матч закончился со счетом 2:1.В нынешнем чемпионате Абхазии по футболу участвует восемь команд – галский "Самурзакан", очамчырский "Ерцаху", сухумские "Нарт" и "Динамо", новоафонская команда "Афон", гудаутская "Рица", гагрская команда "Гагра" и цандрыпшский "Садз".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220319/match-za-superkubok-igra-narta-i-gagry-1038208714.html
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спорт
Цандрыпшский "Садз" обыграл "Динамо" в новом чемпионате Абхазии по футболу
17:20 24.03.2022 (обновлено: 17:46 24.03.2022) Подписаться на
В двадцать девятом розыгрыше национального первенства Абхазии по футболу принимают участие восемь команд.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXIX чемпионат Абхазии по футболу открылся 24 марта на гагрском стадионе имени Даура Ахвледиани матчем между цандрыпшским "Садзом" и сухумским "Динамо".
В первом тайме "Садз" остался в меньшинстве – главный судья встречи Дмитрий Жуков показал красную карточку шестому номеру, Тимуру Сакания, причиной была грубая игра. Но, несмотря на численное преимущество, столичные футболисты первыми пропустили гол.
На 41-й минуте матча футболист "Садза" Ашот Маркарян открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки. Но уже на следующей минуте команда "Динамо" получила возможность пробить пенальти, возможность сравнять счет не упустил капитан столичной команды Аслан Багателия – 1:1.
Во второй половине игры обе команды имели возможность вырвать победу из рук соперников, однако удача улыбнулась цандрыпшским футболистам. Уже на 93-й минуте матча "Садз" вышел вперед, Денис Павлов замкнул передачу от партнера – и матч закончился со счетом 2:1.
В нынешнем чемпионате Абхазии по футболу участвует восемь команд – галский "Самурзакан", очамчырский "Ерцаху", сухумские "Нарт" и "Динамо", новоафонская команда "Афон", гудаутская "Рица", гагрская команда "Гагра" и цандрыпшский "Садз".