https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/uroven-vody-v-dzhvarskom-vodokhranilische-pochti-dostig-poroga-otklyucheniya-stantsii-1038280798.html

Уровень воды в Джварском водохранилище почти достиг порога отключения станции

Уровень воды в Джварском водохранилище почти достиг порога отключения станции

17 марта в график веерных отключений электроэнергии были внесены изменения, их причиной стали низкий уровень воды в Джварском водохранилище и возросшие... 24.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-24T14:40+0300

2022-03-24T14:40+0300

2022-03-24T14:45+0300

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проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Уровень воды в Джварском водохранилище остается критическим, приток по-прежнему низкий, об этом в эфире радио Sputnik сообщил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.По его словам, сейчас уровень воды в водохранилище составляет 413 метров, на отметке в 410 метров работа станции останавливается.Гагулия добавил, ситуация может измениться лишь с увеличением притока воды, а это произойдет только тогда, когда в высокогорье начнут таять ледники, обычно это происходит в апреле и мае, тогда в водохранилище поступает основной приток воды.В случае улучшения ситуации республика может обойтись без российского перетока электроэнергии. Однако говорить о прекращении веера пока рано. По словам Гагулия, этим летом, как и в прошлом году, могут сохраниться отключения по графику, так как мощности не выдерживают. По его словам, практически на всех 40 подстанциях существует дефицит трансформаторных мощностей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/gaguliya-o-pereboyakh-elektrosnabzheniya-v-abkhazii-iz-vrednosti-nikto-ne-otklyuchaet---1038165256.html

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черноморэнерго, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии