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Уровень воды в Джварском водохранилище почти достиг порога отключения станции
Уровень воды в Джварском водохранилище почти достиг порога отключения станции
17 марта в график веерных отключений электроэнергии были внесены изменения, их причиной стали низкий уровень воды в Джварском водохранилище и возросшие... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T14:40+0300
2022-03-24T14:40+0300
2022-03-24T14:45+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Уровень воды в Джварском водохранилище остается критическим, приток по-прежнему низкий, об этом в эфире радио Sputnik сообщил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.По его словам, сейчас уровень воды в водохранилище составляет 413 метров, на отметке в 410 метров работа станции останавливается.Гагулия добавил, ситуация может измениться лишь с увеличением притока воды, а это произойдет только тогда, когда в высокогорье начнут таять ледники, обычно это происходит в апреле и мае, тогда в водохранилище поступает основной приток воды.В случае улучшения ситуации республика может обойтись без российского перетока электроэнергии. Однако говорить о прекращении веера пока рано. По словам Гагулия, этим летом, как и в прошлом году, могут сохраниться отключения по графику, так как мощности не выдерживают. По его словам, практически на всех 40 подстанциях существует дефицит трансформаторных мощностей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220317/gaguliya-o-pereboyakh-elektrosnabzheniya-v-abkhazii-iz-vrednosti-nikto-ne-otklyuchaet---1038165256.html
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черноморэнерго, новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии
Уровень воды в Джварском водохранилище почти достиг порога отключения станции
14:40 24.03.2022 (обновлено: 14:45 24.03.2022) Подписаться на
17 марта в график веерных отключений электроэнергии были внесены изменения, их причиной стали низкий уровень воды в Джварском водохранилище и возросшие нагрузки на энергосистему Абхазии.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik.
Уровень воды в Джварском водохранилище остается критическим, приток по-прежнему низкий, об этом в эфире радио
Sputnik сообщил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
По его словам, сейчас уровень воды в водохранилище составляет 413 метров, на отметке в 410 метров работа станции останавливается.
"На самом деле ситуация критическая. Приток не очень высокий - 32 кубометра в секунду. Этого недостаточно. Потребление очень высокое по сравнению с предыдущими годами, и оно все растет. Соответственно, все усилия, которые прилагают по борьбе с незаконными подключениями, ощутимого результата не приносят", - подчеркнул Гагулия.
Гагулия добавил, ситуация может измениться лишь с увеличением притока воды, а это произойдет только тогда, когда в высокогорье начнут таять ледники, обычно это происходит в апреле и мае, тогда в водохранилище поступает основной приток воды.
В случае улучшения ситуации республика может обойтись без российского перетока электроэнергии. Однако говорить о прекращении веера пока рано.
По словам Гагулия, этим летом, как и в прошлом году, могут сохраниться отключения по графику, так как мощности не выдерживают. По его словам, практически на всех 40 подстанциях существует дефицит трансформаторных мощностей.