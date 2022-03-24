https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/zakharova-intervyu-uollesa-podtverdilo-plany-nato-na-poluchenie-kievom-yadernogo-oruzhiya-1038283768.html
Захарова: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО на получение Киевом ядерного оружия
Захарова: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО на получение Киевом ядерного оружия
Ранее министр обороны Британии в формате видеозвонка обсудил важные вопросы международной повестки с человеком, выдававшим себя за премьер-министра Украины... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T17:41+0300
2022-03-24T17:41+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Интервью британского министра обороны Бена Уоллеса российским пранкерам подтвердило то, что у НАТО действительно были планы, связанные с получением Украиной ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой. Ранее Уоллес заявил о том, что с ним пытался поговорить кто-то, выдававший себя за украинского премьер-министра. Видеозвонок длился десять минут, прежде чем министр счел вопросы подозрительными. За это время Уоллес обсудил с собеседником ряд государственных тайн, в том числе статус Украины в НАТО, поставки вооружений Киеву и вопрос приобретения Украиной ядерного оружия.Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили отрывки из "интервью" с министром на свой YouTube-канал. В свою очередь Министерство обороны Великобритании направило запрос в компанию Google с просьбой удалить видео, что, по словам Марии Захаровой, говорит о его подлинности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-britanii-poprosilo-youtube-udalit-razgovor-uollesa-s-prankerami-1038271828.html
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Захарова: интервью Уоллеса подтвердило планы НАТО на получение Киевом ядерного оружия
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Ранее министр обороны Британии в формате видеозвонка обсудил важные вопросы международной повестки с человеком, выдававшим себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Интервью британского министра обороны Бена Уоллеса российским пранкерам подтвердило то, что у НАТО действительно были планы, связанные с получением Украиной ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Меня поразило другое: то, с какой легкостью официальные лица Британии рассуждают на тему обладания Украиной ядерным оружием и в принципе возможности поддержки подобного развития событий со стороны Британии. Это подтверждает только одно: такие планы были. Не только у Украины — у НАТО", – заявила Захарова.
Ранее Уоллес заявил о том, что с ним пытался поговорить кто-то, выдававший себя за украинского премьер-министра. Видеозвонок длился десять минут, прежде чем министр счел вопросы подозрительными. За это время Уоллес обсудил с собеседником ряд государственных тайн, в том числе статус Украины в НАТО, поставки вооружений Киеву и вопрос приобретения Украиной ядерного оружия.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выложили отрывки из "интервью" с министром на свой YouTube-канал. В свою очередь Министерство обороны Великобритании направило запрос в компанию Google с просьбой удалить видео, что, по словам Марии Захаровой, говорит о его подлинности.