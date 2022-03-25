https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/abkhaziya-popala-v-chetverku-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-u-rossiyan-v-aprele-mae-1038290429.html

Абхазия попала в четверку популярных направлений для отдыха у россиян в апреле-мае

Абхазия попала в четверку популярных направлений для отдыха у россиян в апреле-мае

Лидерами зарубежных направлений у россиян наряду с Абхазией стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T08:45+0300

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отдых в абхазии

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Абхазия попала в четверку самых популярных у россиян направлений для отдыха в апреле-мае, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.По популярности за Турцией также следуют Египет и Объединенные Арабские Эмираты.По мнению директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, российские курорты в 2022 году тоже имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона."Конечно, учитывая все риски, многие россияне предпочтут отечественные пляжи. Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август", — объяснил Козырев. Согласно данным сервиса, российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней. Цена за тур в среднем составила 119 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html

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отдых в абхазии, туристы, абхазия, россия