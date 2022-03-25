https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/abkhaziya-popala-v-chetverku-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-u-rossiyan-v-aprele-mae-1038290429.html
Абхазия попала в четверку популярных направлений для отдыха у россиян в апреле-мае
Абхазия попала в четверку популярных направлений для отдыха у россиян в апреле-мае
Лидерами зарубежных направлений у россиян наряду с Абхазией стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T08:45+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Абхазия попала в четверку самых популярных у россиян направлений для отдыха в апреле-мае, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.По популярности за Турцией также следуют Египет и Объединенные Арабские Эмираты.По мнению директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, российские курорты в 2022 году тоже имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона."Конечно, учитывая все риски, многие россияне предпочтут отечественные пляжи. Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август", — объяснил Козырев. Согласно данным сервиса, российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней. Цена за тур в среднем составила 119 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html
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Абхазия попала в четверку популярных направлений для отдыха у россиян в апреле-мае
08:45 25.03.2022 (обновлено: 10:06 25.03.2022) Подписаться на
Лидерами зарубежных направлений у россиян наряду с Абхазией стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik.
Абхазия попала в четверку самых популярных у россиян направлений для отдыха в апреле-мае, об этом пишет РИА Новости
со ссылкой на онлайн-сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.
Лидером бронирования оказалась Турция, ее предпочли 66% путешественников.
По популярности за Турцией также следуют Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
По мнению директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, российские курорты в 2022 году тоже имеют шансы занять лидирующие позиции по итогам сезона.
"Конечно, учитывая все риски, многие россияне предпочтут отечественные пляжи. Уже сейчас мы видим, что спрос на них составляет около 30% от всех купленных туров на июнь-август", — объяснил Козырев.
Согласно данным сервиса, российские туристы, как правило, выбирают этой весной путешествие на девять дней. Цена за тур в среднем составила 119 тысяч рублей.