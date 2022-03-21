https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html

Поездки из России в Абхазию будут доступны по "единому" билету

Поездки из России в Абхазию будут доступны по "единому" билету

Система "единого" билета была введена в 2017 году, она избавляет пассажиров от необходимости оформлять множество проездных документов. 21.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России в Абхазию и обратно возобновятся в преддверии курортного сезона, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция".Пассажиры покупают единые билеты, которые действуют на весь маршрут с учетом всех видов транспорта, максимально удобную стыковку между рейсами и круглосуточное сопровождение. Билеты "поезд+автобус" оформляются в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "Федеральная пассажирская компания" или на сайте РЖД, билеты "самолет+автобус" покупаются через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Поездки из Сочи осуществляются в комфортабельных микроавтобусах. Также в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" организованы подобные перевозки по системе "единый" билет в Приэльбрусье, Домбай и Архыз, санаторно-курортную зону побережья Балтийского моря и горнолыжный курорт "Шерегеш".

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