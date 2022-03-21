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Поездки из России в Абхазию будут доступны по "единому" билету
Поездки из России в Абхазию будут доступны по "единому" билету
Система "единого" билета была введена в 2017 году, она избавляет пассажиров от необходимости оформлять множество проездных документов. 21.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России в Абхазию и обратно возобновятся в преддверии курортного сезона, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция".Пассажиры покупают единые билеты, которые действуют на весь маршрут с учетом всех видов транспорта, максимально удобную стыковку между рейсами и круглосуточное сопровождение. Билеты "поезд+автобус" оформляются в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "Федеральная пассажирская компания" или на сайте РЖД, билеты "самолет+автобус" покупаются через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Поездки из Сочи осуществляются в комфортабельных микроавтобусах. Также в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" организованы подобные перевозки по системе "единый" билет в Приэльбрусье, Домбай и Архыз, санаторно-курортную зону побережья Балтийского моря и горнолыжный курорт "Шерегеш".
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/turistam-rasskazali-kak-ne-kupit-putevki-v-abkhaziyu-u-moshennikov-1038115361.html
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Поездки из России в Абхазию будут доступны по "единому" билету
12:15 21.03.2022 (обновлено: 12:19 21.03.2022) Подписаться на
Система "единого" билета была введена в 2017 году, она избавляет пассажиров от необходимости оформлять множество проездных документов.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России в Абхазию и обратно возобновятся в преддверии курортного сезона, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция".
Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Пассажиры покупают единые билеты, которые действуют на весь маршрут с учетом всех видов транспорта, максимально удобную стыковку между рейсами и круглосуточное сопровождение.
Билеты "поезд+автобус" оформляются в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "Федеральная пассажирская компания" или на сайте РЖД, билеты "самолет+автобус" покупаются через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.
Стоимость поездки из Сочи в города Абхазии:
Город
Цена поездки (в рублях)
Гагра
458
Пицунда
506
Гудаута
582
Новый Афон
657
Сухум
707
Поездки из Сочи осуществляются в комфортабельных микроавтобусах.
Также в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" организованы подобные перевозки по системе "единый" билет в Приэльбрусье, Домбай и Архыз, санаторно-курортную зону побережья Балтийского моря и горнолыжный курорт "Шерегеш".