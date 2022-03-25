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"Аэрофлот" в апреле запустит прямые рейсы из Сочи в шесть стран
"Аэрофлот" в апреле запустит прямые рейсы из Сочи в шесть стран
Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 1 апреля. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T13:55+0300
2022-03-25T13:55+0300
2022-03-25T13:55+0300
аэрофлот
аэропорт сочи
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сочи
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. "Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан на российских самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия", входит в группу "Аэрофлот", на самолетах отечественного производства Superjet100.Планируются следующие направления: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-1-aprelya-1038273321.html
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аэрофлот, аэропорт сочи, аэропорт, сочи
"Аэрофлот" в апреле запустит прямые рейсы из Сочи в шесть стран
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Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 1 апреля.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. "Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан на российских самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.
"Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы ("Шереметьево"), Санкт-Петербурга и Красноярска", – говорится в сообщении.
Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия", входит в группу "Аэрофлот", на самолетах отечественного производства Superjet100.
Планируются следующие направления:
в Турцию суперджеты полетят по четырем маршрутам: Стамбул и Анталья с 7 апреля, Бодрум и Даламан с 22 апреля,
Казахстан представлен пятью городами: Нур-Султаном, Актобе - с 7 апреля, Актау, Алма-Атой - с 8 апреля, Атырау - с 9 апреля,
в Узбекистан компания будет выполнять рейсы также в пять городов: Фергану и Бухару с 7 апреля, Самарканд, Ташкент и Ургенч с 8 апреля.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.