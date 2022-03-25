https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html

"Аэрофлот" в апреле запустит прямые рейсы из Сочи в шесть стран

"Аэрофлот" в апреле запустит прямые рейсы из Сочи в шесть стран

Временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 1 апреля. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T13:55+0300

2022-03-25T13:55+0300

2022-03-25T13:55+0300

аэрофлот

аэропорт сочи

аэропорт

сочи

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. "Аэрофлот" в апреле запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан на российских самолетах SSJ100, сообщает перевозчик.Полеты из Сочи по 17 направлениям будут осуществляться авиакомпанией "Россия", входит в группу "Аэрофлот", на самолетах отечественного производства Superjet100.Планируются следующие направления: Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-rossii-prodlili-do-1-aprelya-1038273321.html

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