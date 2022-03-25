https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/ankvab-poruchil-uskorit-rabotu-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1038311058.html
Анкваб поручил ускорить работу по гармонизации законодательств Абхазии и России
Анкваб поручил ускорить работу по гармонизации законодательств Абхазии и России
В ноябре 2020 года по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T18:54+0300
2022-03-25T18:54+0300
2022-03-25T18:56+0300
в абхазии
александр анкваб
новости
экономика
законодательство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/01/1033322378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_999e11b9395b61a6bc65694c9ed0154a.jpg
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил руководителям министерств ускорить работу по созданию нормативных актов для гармонизации законодательств России и Абхазии, сообщает пресс-служба министерства экономики Абхазии.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в ходе заседания абхазской части рабочей группы рассказала о ряде сложностей, предусматривающих разработку нормативно-правовых актов в сферах социального и пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения.Также она сообщила о том, что членами рабочей группы уже был проделан большой объем работы по созданию общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.В текущем году в рамках программы абхазской стороне предстоит завершить разработку Таможенного кодекса, закона о государственной пошлине, проектов в сфере инвестиционной деятельности, налогового законодательства, здравоохранения, образования и урегулирования вопросов двойного гражданства и пенсионного обеспечения граждан.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-kabmine-podveli-itogi-zasedaniya-gruppy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1037504056.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/01/1033322378_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fbca4004a6c74e8eb208e12c3123bee5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
александр анкваб, новости, экономика, законодательство
Анкваб поручил ускорить работу по гармонизации законодательств Абхазии и России
18:54 25.03.2022 (обновлено: 18:56 25.03.2022) Подписаться на
В ноябре 2020 года по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил руководителям министерств ускорить работу по созданию нормативных актов для гармонизации законодательств России и Абхазии, сообщает
пресс-служба министерства экономики Абхазии.
"Реализация Программы является приоритетом, так как напрямую связана с улучшением качества жизни граждан республики. Нарушать сроки нельзя. Во взаимоотношениях с российскими коллегами это неприемлемо", - заявил премьер-министр и подчеркнул персональную ответственность членов рабочей группы.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в ходе заседания абхазской части рабочей группы рассказала о ряде сложностей, предусматривающих разработку нормативно-правовых актов в сферах социального и пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения.
Также она сообщила о том, что членами рабочей группы уже был проделан большой объем работы по созданию общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.
В текущем году в рамках программы абхазской стороне предстоит завершить разработку Таможенного кодекса, закона о государственной пошлине, проектов в сфере инвестиционной деятельности, налогового законодательства, здравоохранения, образования и урегулирования вопросов двойного гражданства и пенсионного обеспечения граждан.