https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/ankvab-poruchil-uskorit-rabotu-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1038311058.html

Анкваб поручил ускорить работу по гармонизации законодательств Абхазии и России

Анкваб поручил ускорить работу по гармонизации законодательств Абхазии и России

В ноябре 2020 года по итогам встречи Аслана Бжания и Владимира Путина была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T18:54+0300

2022-03-25T18:54+0300

2022-03-25T18:56+0300

в абхазии

александр анкваб

новости

экономика

законодательство

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил руководителям министерств ускорить работу по созданию нормативных актов для гармонизации законодательств России и Абхазии, сообщает пресс-служба министерства экономики Абхазии.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в ходе заседания абхазской части рабочей группы рассказала о ряде сложностей, предусматривающих разработку нормативно-правовых актов в сферах социального и пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения.Также она сообщила о том, что членами рабочей группы уже был проделан большой объем работы по созданию общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.В текущем году в рамках программы абхазской стороне предстоит завершить разработку Таможенного кодекса, закона о государственной пошлине, проектов в сфере инвестиционной деятельности, налогового законодательства, здравоохранения, образования и урегулирования вопросов двойного гражданства и пенсионного обеспечения граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220209/v-kabmine-podveli-itogi-zasedaniya-gruppy-po-garmonizatsii-zakonodatelstv-abkhazii-i-rossii-1037504056.html

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александр анкваб, новости, экономика, законодательство