https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/bzhaniya-i-novak-obsudili-voprosy-optimizatsii-energoobespecheniya-i-gazifikatsii-abkhazii-1038291939.html

Бжания и Новак обсудили вопросы оптимизации энергообеспечения и газификации Абхазии

Бжания и Новак обсудили вопросы оптимизации энергообеспечения и газификации Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T09:46+0300

2022-03-25T09:46+0300

2022-03-25T10:01+0300

в абхазии

аслан бжания

москва

политика

александр новак

экономика

проблемы энергетической отрасли в абхазии

газификация

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Аслан Бжания и Александр Новак обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии, а также вопросы ценообразования на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 23 марта. Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась осенью прошлого года.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, москва, политика, александр новак, экономика, проблемы энергетической отрасли в абхазии, газификация