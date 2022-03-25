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Бжания и Новак обсудили вопросы оптимизации энергообеспечения и газификации Абхазии
Бжания и Новак обсудили вопросы оптимизации энергообеспечения и газификации Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T09:46+0300
2022-03-25T09:46+0300
2022-03-25T10:01+0300
в абхазии
аслан бжания
москва
политика
александр новак
экономика
проблемы энергетической отрасли в абхазии
газификация
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Аслан Бжания и Александр Новак обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии, а также вопросы ценообразования на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 23 марта. Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась осенью прошлого года.
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аслан бжания, москва, политика, александр новак, экономика, проблемы энергетической отрасли в абхазии, газификация
Бжания и Новак обсудили вопросы оптимизации энергообеспечения и газификации Абхазии
09:46 25.03.2022 (обновлено: 10:01 25.03.2022) Подписаться на
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Аслан Бжания и Александр Новак обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации Абхазии, а также вопросы ценообразования на нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что на встрече также рассматривались и другие актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.
Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву 23 марта. Это первый визит абхазского лидера в Москву в 2022 году, предыдущая поездка состоялась
осенью прошлого года.