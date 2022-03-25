https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/dvukhetazhnyy-dom-sgorel-v-gulrypshskom-rayone-1038300393.html

Двухэтажный дом сгорел в Гулрыпшском районе

Двухэтажный дом сгорел в Гулрыпшском районе

Часто причинами пожаров в домах и квартирах в Абхазии в зимний период становятся старая проводка и высокие нагрузки на сети. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T13:47+0300

2022-03-25T13:47+0300

2022-03-25T13:50+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Двухэтажный частный дом сгорел в селе Мачара Гулрыпшского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.В результате пожара выгорел весь второй этаж, также от огня пострадала комната на нижнем этаже.Никто из жителей дома не пострадал. Сотрудники экстренных служб ведут работу по установке причины происшествия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/muzhchina-pogib-v-rezultate-pozhara-v-chastnom-dome-v-poselke-galkhuch-1038152502.html

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гулрыпшский район, новости, мчс абхазии