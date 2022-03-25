https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/dvukhetazhnyy-dom-sgorel-v-gulrypshskom-rayone-1038300393.html
Двухэтажный дом сгорел в Гулрыпшском районе
Двухэтажный дом сгорел в Гулрыпшском районе
Часто причинами пожаров в домах и квартирах в Абхазии в зимний период становятся старая проводка и высокие нагрузки на сети. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T13:47+0300
2022-03-25T13:47+0300
2022-03-25T13:50+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Двухэтажный частный дом сгорел в селе Мачара Гулрыпшского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.В результате пожара выгорел весь второй этаж, также от огня пострадала комната на нижнем этаже.Никто из жителей дома не пострадал. Сотрудники экстренных служб ведут работу по установке причины происшествия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/muzhchina-pogib-v-rezultate-pozhara-v-chastnom-dome-v-poselke-galkhuch-1038152502.html
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гулрыпшский район, новости, мчс абхазии
Двухэтажный дом сгорел в Гулрыпшском районе
13:47 25.03.2022 (обновлено: 13:50 25.03.2022) Подписаться на
Часто причинами пожаров в домах и квартирах в Абхазии в зимний период становятся старая проводка и высокие нагрузки на сети.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik.
Двухэтажный частный дом сгорел в селе Мачара Гулрыпшского района, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
После поступления экстренного вызова на пульт дежурного МЧС, в 05:22 на место происшествия выехали пожарные ПСЧ Гулрыпшского района в составе двух отделений.
В результате пожара выгорел весь второй этаж, также от огня пострадала комната на нижнем этаже.
Никто из жителей дома не пострадал. Сотрудники экстренных служб ведут работу по установке причины происшествия.