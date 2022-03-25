https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/inal-ardzinba-vstretilsya-s-sovetnikom-prezidenta-rossii-edelgerievym-1038311713.html

Инал Ардзинба встретился с советником президента России Русланом Эдельгериевым

Инал Ардзинба встретился с советником президента России Русланом Эдельгериевым

Глава МИД Абхазии отбыл с рабочей поездкой в Москву 22 марта и провел ряд встреч с российскими чиновниками, в том числе с пресс-секретарем президента России... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T19:26+0300

2022-03-25T19:26+0300

2022-03-25T19:27+0300

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в советником президента России Русланом Эдельгериевым, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. В рамках встречи было отмечено, что Абхазия, являясь частью международного сообщества, будет участвовать в актуальной повестке ООН.Также чиновники обсудили ряд других вопросов, в том числе участие республики в международных форумах и дискуссионных площадках, основными темами которых являются сбалансированное развитие сельского хозяйства и "зеленая" экономикаКроме того, обсуждались вопросы участия Республики Абхазия в международных дискуссионных площадках на тему "зеленой" экономики, сбалансированного развития сельского хозяйства.В ходе предыдущего рабочего визита главы абхазского МИД в Москву в начале февраля была достигнута договоренность о проведении весной форума по целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии. Также Инал Ардзинба направил письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерреша с просьбой предоставить республике статус государства-наблюдателя при ООН.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/voprosy-mezhdunarodnoy-informatsionnoy-politiki-obsudili-inal-ardzinba-i-dmitriy-peskov-1038303211.html

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инал ардзинба, мид абхазии, новости, внешняя политика