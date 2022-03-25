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Инал Ардзинба встретился с советником президента России Русланом Эдельгериевым
Инал Ардзинба встретился с советником президента России Русланом Эдельгериевым
Глава МИД Абхазии отбыл с рабочей поездкой в Москву 22 марта и провел ряд встреч с российскими чиновниками, в том числе с пресс-секретарем президента России... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T19:26+0300
2022-03-25T19:26+0300
2022-03-25T19:27+0300
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в советником президента России Русланом Эдельгериевым, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. В рамках встречи было отмечено, что Абхазия, являясь частью международного сообщества, будет участвовать в актуальной повестке ООН.Также чиновники обсудили ряд других вопросов, в том числе участие республики в международных форумах и дискуссионных площадках, основными темами которых являются сбалансированное развитие сельского хозяйства и "зеленая" экономикаКроме того, обсуждались вопросы участия Республики Абхазия в международных дискуссионных площадках на тему "зеленой" экономики, сбалансированного развития сельского хозяйства.В ходе предыдущего рабочего визита главы абхазского МИД в Москву в начале февраля была достигнута договоренность о проведении весной форума по целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии. Также Инал Ардзинба направил письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерреша с просьбой предоставить республике статус государства-наблюдателя при ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/voprosy-mezhdunarodnoy-informatsionnoy-politiki-obsudili-inal-ardzinba-i-dmitriy-peskov-1038303211.html
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инал ардзинба, мид абхазии, новости, внешняя политика
Инал Ардзинба встретился с советником президента России Русланом Эдельгериевым
19:26 25.03.2022 (обновлено: 19:27 25.03.2022) Подписаться на
Глава МИД Абхазии отбыл с рабочей поездкой в Москву 22 марта и провел ряд встреч с российскими чиновниками, в том числе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и госсекретарем Союзного государства России и Белорусcии Дмитрием Мезенцевым.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился в советником президента России Русланом Эдельгериевым, сообщает
пресс-служба МИД Абхазии.
Стороны обсудили организацию и проведение на территории Абхазии Форума по целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций.
В рамках встречи было отмечено, что Абхазия, являясь частью международного сообщества, будет участвовать в актуальной повестке ООН.
Также чиновники обсудили ряд других вопросов, в том числе участие республики в международных форумах и дискуссионных площадках, основными темами которых являются сбалансированное развитие сельского хозяйства и "зеленая" экономика
Кроме того, обсуждались вопросы участия Республики Абхазия в международных дискуссионных площадках на тему "зеленой" экономики, сбалансированного развития сельского хозяйства.
В ходе предыдущего рабочего визита главы абхазского МИД в Москву в начале февраля была достигнута договоренность о проведении весной форума по целям устойчивого развития ООН пройдет в Абхазии. Также Инал Ардзинба направил письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерреша с просьбой предоставить республике статус государства-наблюдателя при ООН.