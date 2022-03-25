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Вопросы международной информационной политики обсудили Инал Ардзинба и Дмитрий Песков
Вопросы международной информационной политики обсудили Инал Ардзинба и Дмитрий Песков
В пятницу, 25 марта, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с пресс-секретарем президента России, замруководителя... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T15:28+0300
2022-03-25T15:28+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Инал Ардзинба и Дмитрий Песков в ходе встречи в Администрации президента России обсудили актуальные аспекты международной информационной политики, текущие тенденции медийного пространства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Также обсуждались возможности прохождения ознакомительных стажировок специалистами из Абхазии в пресс-службе президента России и проведения консультаций по оптимизации имиджа Абхазии на международной арене.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Москву с рабочей поездкой 22 марта. В тот же день в Госдуме России прошло заседание рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией" с участием главы МИД Абхазии Иналом Ардзинба и представителей различных фракций ГД РФ. Позже Ардзинба встретился с госсекретарем Союзного государства России и Белорусcии Дмитрием Мезенцевым
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/ardzinba-i-zakharova-obsudili-plan-usileniya-mezhdunarodnoy-informatsionnoy-politiki-abkhazii-1037615049.html
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инал ардзинба, дмитрий песков, россия, абхазия, политика
Вопросы международной информационной политики обсудили Инал Ардзинба и Дмитрий Песков
15:28 25.03.2022 (обновлено: 15:31 25.03.2022) Подписаться на
В пятницу, 25 марта, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с пресс-секретарем президента России, замруководителя Администрации президента Дмитрием Песковым.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Инал Ардзинба и Дмитрий Песков в ходе встречи в Администрации президента России обсудили актуальные аспекты международной информационной политики, текущие тенденции медийного пространства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Стороны согласовали вопрос оказания техподдержки со стороны России в модернизации информационных сайтов и систем Абхазии.
Также обсуждались возможности прохождения ознакомительных стажировок специалистами из Абхазии в пресс-службе президента России и проведения консультаций по оптимизации имиджа Абхазии на международной арене.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба прибыл в Москву с рабочей поездкой 22 марта.
В тот же день в Госдуме России прошло заседание рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией" с участием главы МИД Абхазии Иналом Ардзинба и представителей различных фракций ГД РФ.
Позже Ардзинба встретился с госсекретарем Союзного государства России и Белорусcии Дмитрием Мезенцевым