https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-nazval-deystviya-zapada-gibridnoy-voynoy-1038298987.html

Лавров назвал действия Запада гибридной войной

Лавров назвал действия Запада гибридной войной

Министр подчеркнул то, что большая часть государств мира не присоединилась к антироссийским санкциям, и попытки коллективного Запада "подмять под себя" всех... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T12:43+0300

2022-03-25T12:43+0300

2022-03-25T13:13+0300

сергей лавров

мид рф

новости

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал действия западных стран по отношению к России тотальной и гибридной войной, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление министра на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.По словам главы МИД, обстановка на международной арене накалена до предела, и все государства мира имеют возможность наблюдать кульминацию западной политики по сдерживанию России.Лавров добавил, что у России большое количество друзей и партнеров, поэтому о самоизоляции страны не может быть и речи, и назвал действия западных стран "санкционным беспределом".Ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания глава российского МИД подчеркнул намерение страны и дальше работать с союзниками на международной арене.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/sverit-chasy-o-chem-govorili-lavrov-i-bzhaniya-1038297279.html

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сергей лавров, мид рф, новости