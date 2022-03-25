https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-nazval-deystviya-zapada-gibridnoy-voynoy-1038298987.html
Лавров назвал действия Запада гибридной войной
Лавров назвал действия Запада гибридной войной
Министр подчеркнул то, что большая часть государств мира не присоединилась к антироссийским санкциям, и попытки коллективного Запада "подмять под себя" всех... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T12:43+0300
2022-03-25T12:43+0300
2022-03-25T13:13+0300
сергей лавров
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал действия западных стран по отношению к России тотальной и гибридной войной, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление министра на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.По словам главы МИД, обстановка на международной арене накалена до предела, и все государства мира имеют возможность наблюдать кульминацию западной политики по сдерживанию России.Лавров добавил, что у России большое количество друзей и партнеров, поэтому о самоизоляции страны не может быть и речи, и назвал действия западных стран "санкционным беспределом".Ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания глава российского МИД подчеркнул намерение страны и дальше работать с союзниками на международной арене.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/sverit-chasy-o-chem-govorili-lavrov-i-bzhaniya-1038297279.html
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сергей лавров, мид рф, новости
Лавров назвал действия Запада гибридной войной
12:43 25.03.2022 (обновлено: 13:13 25.03.2022) Подписаться на
Министр подчеркнул то, что большая часть государств мира не присоединилась к антироссийским санкциям, и попытки коллективного Запада "подмять под себя" всех членов ООН не возымеют успеха.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал действия западных стран по отношению к России тотальной и гибридной войной, сообщает РИА Новости
со ссылкой на выступление министра на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
"Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией. И цели не скрываются: разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом", – заявил Лавров.
По словам главы МИД, обстановка на международной арене накалена до предела, и все государства мира имеют возможность наблюдать кульминацию западной политики по сдерживанию России.
Лавров добавил, что у России большое количество друзей и партнеров, поэтому о самоизоляции страны не может быть и речи, и назвал действия западных стран "санкционным беспределом".
Ранее в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания глава российского МИД подчеркнул намерение страны и дальше работать с союзниками на международной арене.