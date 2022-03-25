https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/sverit-chasy-o-chem-govorili-lavrov-i-bzhaniya-1038297279.html

Сверить часы: о чем говорили Лавров и Бжания

Сверить часы: о чем говорили Лавров и Бжания

Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась в Москве в пятницу, 25 марта. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

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сергей лавров

аслан бжания

политика

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Абхазия продолжают поддерживать тесные контакты, особенно важно сверять часы в периоды, когда международные отношения переживают сильнейшее напряжение.Он подчеркнул, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть себе однополярный мир. "Это, конечно, иллюзии, но на данном этапе эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях, чему мы противодействуем вместе с нашими партнерами, союзниками, в том числе и с Республикой Абхазия", – добавил глава МИД РФ.Он оценил признание независимости ДНР и ЛНР со стороны Абхазии. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что у России есть возможности продолжать поддерживать утверждение Абхазии своего законного места в международных делах.Аслан Бжания в свою очередь отметил, что в Абхазии поддерживают спецоперацию России на Украине.Президент напомнил, что в Сухуме прошел многотысячный митинг в поддержку спецоперации, Абхазия дважды направила гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР. Кроме того, в столице республики в настоящее время размещены беженцы из признанных республик, встречи с ними проводил и сам президент, и его супруга. Бжания также выразил готовность оказать дальнейшее содействие по линии Министерства обороны и специальных служб. Он подчеркнул, что ведутся переговоры в этом ключе. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-zayavil-chto-rossiya-budet-sposobstvovat-razvitiyu-kontaktov-abkhazii-s-dnr-i-lnr-1038297025.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-rossiya-dovolna-razvitiem-politicheskogo-dialoga-s-abkhaziey-1038296532.html

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сергей лавров, аслан бжания, политика