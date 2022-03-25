https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/sverit-chasy-o-chem-govorili-lavrov-i-bzhaniya-1038297279.html
Сверить часы: о чем говорили Лавров и Бжания
Сверить часы: о чем говорили Лавров и Бжания
Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась в Москве в пятницу, 25 марта. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T12:07+0300
2022-03-25T12:07+0300
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сергей лавров
аслан бжания
политика
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Абхазия продолжают поддерживать тесные контакты, особенно важно сверять часы в периоды, когда международные отношения переживают сильнейшее напряжение.Он подчеркнул, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть себе однополярный мир. "Это, конечно, иллюзии, но на данном этапе эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях, чему мы противодействуем вместе с нашими партнерами, союзниками, в том числе и с Республикой Абхазия", – добавил глава МИД РФ.Он оценил признание независимости ДНР и ЛНР со стороны Абхазии. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что у России есть возможности продолжать поддерживать утверждение Абхазии своего законного места в международных делах.Аслан Бжания в свою очередь отметил, что в Абхазии поддерживают спецоперацию России на Украине.Президент напомнил, что в Сухуме прошел многотысячный митинг в поддержку спецоперации, Абхазия дважды направила гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР. Кроме того, в столице республики в настоящее время размещены беженцы из признанных республик, встречи с ними проводил и сам президент, и его супруга. Бжания также выразил готовность оказать дальнейшее содействие по линии Министерства обороны и специальных служб. Он подчеркнул, что ведутся переговоры в этом ключе. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-zayavil-chto-rossiya-budet-sposobstvovat-razvitiyu-kontaktov-abkhazii-s-dnr-i-lnr-1038297025.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-rossiya-dovolna-razvitiem-politicheskogo-dialoga-s-abkhaziey-1038296532.html
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сергей лавров, аслан бжания, политика
Сверить часы: о чем говорили Лавров и Бжания
12:07 25.03.2022 (обновлено: 15:11 25.03.2022) Подписаться на
Встреча президента Абхазии Аслана Бжания и министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялась в Москве в пятницу, 25 марта.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Абхазия продолжают поддерживать тесные контакты, особенно важно сверять часы в периоды, когда международные отношения переживают сильнейшее напряжение.
"Встреча с вами, ваши контакты в Москве на данном этапе особенно важны, потому что как союзники, конечно же, мы должны сверять часы в периоды, когда международные отношения переживают такое сильнейшее напряжение", – отметил Лавров.
Он подчеркнул, что международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть себе однополярный мир.
"Это, конечно, иллюзии, но на данном этапе эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях, чему мы противодействуем вместе с нашими партнерами, союзниками, в том числе и с Республикой Абхазия", – добавил глава МИД РФ.
Он оценил признание независимости ДНР и ЛНР со стороны Абхазии.
"Оценили ваше решение по признанию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами. Считаю, что в целом это будет помогать стабилизировать обстановку в нашем общем геополитическом пространстве", – сказал Лавров.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что у России есть возможности продолжать поддерживать утверждение Абхазии своего законного места в международных делах.
Аслан Бжания в свою очередь отметил, что в Абхазии поддерживают спецоперацию России на Украине.
"Абсолютное большинство граждан Абхазии понимают, насколько это важно, понимают, что это необходимая мера", – отметил Бжания.
Президент напомнил, что в Сухуме прошел многотысячный митинг в поддержку спецоперации, Абхазия дважды направила гуманитарную помощь жителям ЛНР и ДНР. Кроме того, в столице республики в настоящее время размещены беженцы из признанных республик, встречи с ними проводил и сам президент, и его супруга.
Бжания также выразил готовность оказать дальнейшее содействие по линии Министерства обороны и специальных служб. Он подчеркнул, что ведутся переговоры в этом ключе.
"Я еще раз хочу подтвердить свое искреннее отношение от имени всего народа Абхазии к братской России, у нас единая и неразрывная судьба, поэтому мы не будем жалеть ни сил, ни средств для того, чтобы это ситуацию довести до логического и справедливого конца. В этом плане можете на нас рассчитывать", – заключил президент Абхазии.
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, он встретился с вице-премьером правительства России Александром Новаком.