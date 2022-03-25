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МЧС Абхазии подарили пожарное оборудование на сумму около двух миллионов рублей
МЧС Абхазии подарили пожарное оборудование на сумму около двух миллионов рублей
Новые пожарные рукава уже распределены по районным подразделениям МЧС Абхазии в зависимости от необходимых квот. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерству по чрезвычайным ситуациям Абхазии передали в подарок пожарные рукава на общую сумму около двух миллионов рублей, об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе ведомства.В министерстве в последнее время испытывали острую нехватку пожарных рукавов - старые уже изрядно износились от постоянной эксплуатации.Даритель пожелал остаться инкогнито. Рукава уже распределены по районным подразделениям ведомства в зависимости от необходимых квот, острая проблема была решена без использования средств государственного бюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/dvukhetazhnyy-dom-sgorel-v-gulrypshskom-rayone-1038300393.html
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новости, мчс абхазии

МЧС Абхазии подарили пожарное оборудование на сумму около двух миллионов рублей

15:57 25.03.2022 (обновлено: 18:59 25.03.2022)
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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Новые пожарные рукава уже распределены по районным подразделениям МЧС Абхазии в зависимости от необходимых квот.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерству по чрезвычайным ситуациям Абхазии передали в подарок пожарные рукава на общую сумму около двух миллионов рублей, об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе ведомства.
В министерстве в последнее время испытывали острую нехватку пожарных рукавов - старые уже изрядно износились от постоянной эксплуатации.

"Действительно была проблема. Рукава довольно-таки дорогие, они делаются из специальной резины. Наши эксплуатируются несколько лет и уже износились. И поэтому нам это сейчас очень помогло. Это рукава очень высокого качества. Я думаю, определенное и довольно-таки продолжительное время они будут нам служить", – отметили в МЧС.

Даритель пожелал остаться инкогнито. Рукава уже распределены по районным подразделениям ведомства в зависимости от необходимых квот, острая проблема была решена без использования средств государственного бюджета.
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