https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/mchs-abkhazii-peredali-pozharnye-rukava-na-summu-okolo-dvukh-millionov-rubley-1038305300.html

МЧС Абхазии подарили пожарное оборудование на сумму около двух миллионов рублей

МЧС Абхазии подарили пожарное оборудование на сумму около двух миллионов рублей

Новые пожарные рукава уже распределены по районным подразделениям МЧС Абхазии в зависимости от необходимых квот. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T15:57+0300

2022-03-25T15:57+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерству по чрезвычайным ситуациям Абхазии передали в подарок пожарные рукава на общую сумму около двух миллионов рублей, об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе ведомства.В министерстве в последнее время испытывали острую нехватку пожарных рукавов - старые уже изрядно износились от постоянной эксплуатации.Даритель пожелал остаться инкогнито. Рукава уже распределены по районным подразделениям ведомства в зависимости от необходимых квот, острая проблема была решена без использования средств государственного бюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/dvukhetazhnyy-dom-sgorel-v-gulrypshskom-rayone-1038300393.html

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новости, мчс абхазии