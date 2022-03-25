https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/medinskiy-rossiya-i-ukraina-topchutsya-na-meste-po-glavnym-politicheskim-voprosam-1038308209.html

Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по главным политическим вопросам

Мединский: Россия и Украина топчутся на месте по главным политическим вопросам

Переговоры между Россией и Украиной шли всю неделю в режиме видеоконференцсвязи, заявил Владимир Мединский. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T17:26+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, однако по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы делегации РФ, помощника президента Владимира Мединского."Переговоры шли всю неделю, с понедельника по пятницу в режиме ВКС (видеоконференцсвязи - ред.), и будут продолжаться еще завтра. Идут они в режиме ВКС между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте", – сказал Мединский журналистам.Он отметил, что российская сторона в ходе переговоров настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности, будут еще жизненно важные для РФ позиции. Мединский подчеркнул, что без таких позиций, как демилитаризация, денацификация, признания Крыма и Донбасса, заключение договора с Киевом маловероятно.По словам Мединского, украинская сторона "в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО". "И это вполне объяснимая позиция", – резюмировал он.Он добавил, что украинская сторона пытается затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них.Он отметил, что в ходе переговоров украинская сторона берет время подумать, советуется с третьими сторонами. Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/nazvana-tema-peregovorov-rossii-i-ukrainy-po-kotoroy-pozitsii-storon-sblizilis-1038197447.html

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украина, владимир мединский, россия, политика