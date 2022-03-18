https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/nazvana-tema-peregovorov-rossii-i-ukrainy-po-kotoroy-pozitsii-storon-sblizilis-1038197447.html
Названа тема переговоров России и Украины, по которой позиции сторон сблизились
Названа тема переговоров России и Украины, по которой позиции сторон сблизились
Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в... 18.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-18T20:33+0300
2022-03-18T20:33+0300
2022-03-18T20:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир мединский
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днр
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах в части нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, заявил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, в этом вопросе еще есть детали, требующие обсуждения."Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", — заявил Мединский.Он добавил, что стороны находятся "где-то на полпути" в вопросе демилитаризации Украины.Еще одной ключевой темой переговоров глава российской делегации назвал будущее Донецкой и Луганской Народных Республик. При этом он подчеркнул, что Москва четко сформулировала свою позицию и не отступит от нее.Мединский отметил, что пока рано говорить о встрече президентов России и Украины."Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", — заявил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/putin-otmetil-geroizm-rossiyskikh-voennykh-v-khode-operatsii-na-ukraine-1038191360.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-sergeya-lavrova-rt-glavnoe-1038181602.html
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владимир мединский, украина, россия, политика, днр, лнр
Названа тема переговоров России и Украины, по которой позиции сторон сблизились
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Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik.
Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах в части нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, заявил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом пишет РИА Новости.
"Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", — сказал он.
По его словам, в этом вопросе еще есть детали, требующие обсуждения.
"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", — заявил Мединский.
Он добавил, что стороны находятся "где-то на полпути" в вопросе демилитаризации Украины.
"Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, — отметил Мединский.
Еще одной ключевой темой переговоров глава российской делегации назвал будущее Донецкой и Луганской Народных Республик. При этом он подчеркнул, что Москва четко сформулировала свою позицию и не отступит от нее.
Мединский отметил, что пока рано говорить о встрече президентов России и Украины.
"Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", — заявил он.