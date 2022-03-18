https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/nazvana-tema-peregovorov-rossii-i-ukrainy-po-kotoroy-pozitsii-storon-sblizilis-1038197447.html

Названа тема переговоров России и Украины, по которой позиции сторон сблизились

Названа тема переговоров России и Украины, по которой позиции сторон сблизились

Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в... 18.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-18T20:33+0300

2022-03-18T20:33+0300

2022-03-18T20:33+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир мединский

украина

россия

политика

днр

лнр

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах в части нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, заявил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, в этом вопросе еще есть детали, требующие обсуждения."Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", — заявил Мединский.Он добавил, что стороны находятся "где-то на полпути" в вопросе демилитаризации Украины.Еще одной ключевой темой переговоров глава российской делегации назвал будущее Донецкой и Луганской Народных Республик. При этом он подчеркнул, что Москва четко сформулировала свою позицию и не отступит от нее.Мединский отметил, что пока рано говорить о встрече президентов России и Украины."Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", — заявил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/putin-otmetil-geroizm-rossiyskikh-voennykh-v-khode-operatsii-na-ukraine-1038191360.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-sergeya-lavrova-rt-glavnoe-1038181602.html

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владимир мединский, украина, россия, политика, днр, лнр