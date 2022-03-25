https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/minoborony-gruziya-ne-provodit-nikakikh-spetsoperatsiy-vdol-granitsy-s-abkhaziey-1038302072.html

Минобороны: Грузия не проводит никаких спецмероприятий вдоль границы с Абхазией

Минобороны: Грузия не проводит никаких спецмероприятий вдоль границы с Абхазией

Проблемы безопасности в регионе обсудили в Сухуме на круглом столе, организованный "Конгрессом народа Абхазии", Центром правозащиты российских граждан в... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T14:47+0300

2022-03-25T14:47+0300

2022-03-25T14:52+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Грузинские вооруженные силы, по данным Минобороны, не проводят никаких специальных мероприятий вдоль границы с Абхазией, сказал заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Илья Гамисония.Имеющаяся у ведомства информация говорит о том, что на сегодняшний день военной угрозы со стороны Грузии нет. Но при этом Абхазия проводит необходимые мероприятия для того, чтобы укрепить обороноспособность страны, отметил Гамисония.Абхазия располагает достаточными силами и средствами, чтобы успешно отразить нападение противника, несмотря на то, что у абхазской армии существует много проблем, отметил Гамисония."Это прежде всего связано с экономическим состоянием страны, с нашей демографической ситуацией, и соответственно много вопросов, о которых в деталях не имеет смысла говорить", – сказал Илья Гамисония.В пятницу, 25 марта, в Сухуме прошел круглый стол "Абхазия и Россия: проблемы безопасности", организованный "Конгрессом народа Абхазии", Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и Центром социально-экономических исследований.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/tarasov-o-priznanii-gruziey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-realno-v-konechnom-schete-tak-i-budet--1038228995.html

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