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Минобороны: Грузия не проводит никаких спецмероприятий вдоль границы с Абхазией
Минобороны: Грузия не проводит никаких спецмероприятий вдоль границы с Абхазией
Проблемы безопасности в регионе обсудили в Сухуме на круглом столе, организованный "Конгрессом народа Абхазии", Центром правозащиты российских граждан в... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T14:47+0300
2022-03-25T14:47+0300
2022-03-25T14:52+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Грузинские вооруженные силы, по данным Минобороны, не проводят никаких специальных мероприятий вдоль границы с Абхазией, сказал заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Илья Гамисония.Имеющаяся у ведомства информация говорит о том, что на сегодняшний день военной угрозы со стороны Грузии нет. Но при этом Абхазия проводит необходимые мероприятия для того, чтобы укрепить обороноспособность страны, отметил Гамисония.Абхазия располагает достаточными силами и средствами, чтобы успешно отразить нападение противника, несмотря на то, что у абхазской армии существует много проблем, отметил Гамисония."Это прежде всего связано с экономическим состоянием страны, с нашей демографической ситуацией, и соответственно много вопросов, о которых в деталях не имеет смысла говорить", – сказал Илья Гамисония.В пятницу, 25 марта, в Сухуме прошел круглый стол "Абхазия и Россия: проблемы безопасности", организованный "Конгрессом народа Абхазии", Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и Центром социально-экономических исследований.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/tarasov-o-priznanii-gruziey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-realno-v-konechnom-schete-tak-i-budet--1038228995.html
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Минобороны: Грузия не проводит никаких спецмероприятий вдоль границы с Абхазией
14:47 25.03.2022 (обновлено: 14:52 25.03.2022) Подписаться на
Проблемы безопасности в регионе обсудили в Сухуме на круглом столе, организованный "Конгрессом народа Абхазии", Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и Центром социально-экономических исследований.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Грузинские вооруженные силы, по данным Минобороны, не проводят никаких специальных мероприятий вдоль границы с Абхазией, сказал заместитель министра обороны Абхазии, генерал-майор Илья Гамисония.
Имеющаяся у ведомства информация говорит о том, что на сегодняшний день военной угрозы со стороны Грузии нет. Но при этом Абхазия проводит необходимые мероприятия для того, чтобы укрепить обороноспособность страны, отметил Гамисония.
"Мало того, они демонстрируют свое нежелание наращивать военную составляющую на границе с нами. Но это вовсе не означает, что мы можем почивать на лаврах и не принимать никаких мер. Наш естественный щит – это договор с Российской Федерацией об объединенной военной группировке, который работает. В рамках этой военной группировки мы имеем определенные обязательства, такие же обязательства имеет и Российская Федерация", –подчеркнул он.
Абхазия располагает достаточными силами и средствами, чтобы успешно отразить нападение противника, несмотря на то, что у абхазской армии существует много проблем, отметил Гамисония.
"Это прежде всего связано с экономическим состоянием страны, с нашей демографической ситуацией, и соответственно много вопросов, о которых в деталях не имеет смысла говорить", – сказал Илья Гамисония.
В пятницу, 25 марта, в Сухуме прошел круглый стол "Абхазия и Россия: проблемы безопасности", организованный "Конгрессом народа Абхазии", Центром правозащиты российских граждан в Абхазии и Центром социально-экономических исследований.