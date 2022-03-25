https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/minoborony-rossii-zadachi-spetsoperatsii--na-ukraine-budut-vypolneny-do-kontsa-1038308689.html

Минобороны России: задачи спецоперации на Украине будут выполнены до конца

Минобороны России: задачи спецоперации на Украине будут выполнены до конца

Военная спецоперация России на Украине длится месяц, за это время российская армия освободила почти всю территорию ЛНР и половину территории ДНР. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T17:40+0300

2022-03-25T17:40+0300

2022-03-25T17:47+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Министерство обороны России заявило о том, что военная спецоперация на Украине будет длиться до выполнения поставленных российским президентом задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника Генерального штаба генерал-полковника Сергея Рудского.По заявлению представителя ведомства, основные задачи первого этапа военной спецоперации выполнены.За месяц проведения военной спецоперации российские войска уничтожили 16 основных аэродромов, с которых осуществляла вылеты боевая авиация, 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, боеприпасов и топлива, а также более половины украинских танков и боевых машин.В ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 военных получили ранения разной степени тяжести.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя об этом, российский президент и Верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/medinskiy-rossiya-i-ukraina-topchutsya-na-meste-po-glavnym-politicheskim-voprosam-1038308209.html

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украина, россия, министерство обороны рф, новости