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Минобороны России: задачи спецоперации на Украине будут выполнены до конца
Минобороны России: задачи спецоперации на Украине будут выполнены до конца
Военная спецоперация России на Украине длится месяц, за это время российская армия освободила почти всю территорию ЛНР и половину территории ДНР. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T17:40+0300
2022-03-25T17:40+0300
2022-03-25T17:47+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Министерство обороны России заявило о том, что военная спецоперация на Украине будет длиться до выполнения поставленных российским президентом задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника Генерального штаба генерал-полковника Сергея Рудского.По заявлению представителя ведомства, основные задачи первого этапа военной спецоперации выполнены.За месяц проведения военной спецоперации российские войска уничтожили 16 основных аэродромов, с которых осуществляла вылеты боевая авиация, 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, боеприпасов и топлива, а также более половины украинских танков и боевых машин.В ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 военных получили ранения разной степени тяжести.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя об этом, российский президент и Верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/medinskiy-rossiya-i-ukraina-topchutsya-na-meste-po-glavnym-politicheskim-voprosam-1038308209.html
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Минобороны России: задачи спецоперации на Украине будут выполнены до конца
17:40 25.03.2022 (обновлено: 17:47 25.03.2022) Подписаться на
Военная спецоперация России на Украине длится месяц, за это время российская армия освободила почти всю территорию ЛНР и половину территории ДНР.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik.
Министерство обороны России заявило о том, что военная спецоперация на Украине будет длиться до выполнения поставленных российским президентом задач, сообщает РИА Новости
со ссылкой на первого заместителя начальника Генерального штаба генерал-полковника Сергея Рудского.
По заявлению представителя ведомства, основные задачи первого этапа военной спецоперации выполнены.
"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", – сказал Рудской.
За месяц проведения военной спецоперации российские войска уничтожили 16 основных аэродромов, с которых осуществляла вылеты боевая авиация, 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, боеприпасов и топлива, а также более половины украинских танков и боевых машин.
В ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 военных получили ранения разной степени тяжести.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Объявляя об этом, российский президент и Верховный главнокомандующий вооруженных сил России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины.