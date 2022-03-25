https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/organizatorov-kontrabandy-tabaka-iz-abkhazii-osudili-v-sochi-1038307214.html

Организаторов контрабанды табака из Абхазии осудили в Сочи

Организаторов контрабанды табака из Абхазии осудили в Сочи

Преступление осуществлялось в сговоре с сотрудником контрольного поста, не досматривавшим машины обвиняемых. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T17:05+0300

2022-03-25T17:05+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Адлерский районный суд вынес приговоры семерым местным жителям, обвиненным в контрабанде табачной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.Незаконная деятельность осуществлялась при участии сотрудника контрольного поста, пропускавшего автомобили обвиняемых без досмотра. Исходя из графика смен сообщника, обвиняемые выезжали на машинах в Абхазию, где закупали табачные изделия, а затем возвращались на территорию России.Суд признал обвиняемых в совершении преступлений по ч. 3 ст. 200.2 (контрабанда табачных изделий), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы группой лиц), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) доказанной. Фигуранты дела получили срок от четырех до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/krupnaya-partiya-kontrabandy-sigaret-byla-vyyavlena-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1037426628.html

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