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Организаторов контрабанды табака из Абхазии осудили в Сочи
Организаторов контрабанды табака из Абхазии осудили в Сочи
Преступление осуществлялось в сговоре с сотрудником контрольного поста, не досматривавшим машины обвиняемых. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T17:05+0300
2022-03-25T17:05+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Адлерский районный суд вынес приговоры семерым местным жителям, обвиненным в контрабанде табачной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.Незаконная деятельность осуществлялась при участии сотрудника контрольного поста, пропускавшего автомобили обвиняемых без досмотра. Исходя из графика смен сообщника, обвиняемые выезжали на машинах в Абхазию, где закупали табачные изделия, а затем возвращались на территорию России.Суд признал обвиняемых в совершении преступлений по ч. 3 ст. 200.2 (контрабанда табачных изделий), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы группой лиц), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) доказанной. Фигуранты дела получили срок от четырех до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/krupnaya-partiya-kontrabandy-sigaret-byla-vyyavlena-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1037426628.html
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Организаторов контрабанды табака из Абхазии осудили в Сочи
17:05 25.03.2022 (обновлено: 17:16 25.03.2022) Подписаться на
Преступление осуществлялось в сговоре с сотрудником контрольного поста, не досматривавшим машины обвиняемых.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik.
Адлерский районный суд вынес приговоры семерым местным жителям, обвиненным в контрабанде табачной продукции из Абхазии, сообщает
пресс-служба судов Краснодарского края.
По информации суда, в июле-августе 2019 года обвиняемые перевезли через российско-абхазскую границу более 54 тысяч пачек сигарет марки "Dubao", общей стоимостью не менее 1,4 миллиона рублей.
Незаконная деятельность осуществлялась при участии сотрудника контрольного поста, пропускавшего автомобили обвиняемых без досмотра. Исходя из графика смен сообщника, обвиняемые выезжали на машинах в Абхазию, где закупали табачные изделия, а затем возвращались на территорию России.
Суд признал обвиняемых в совершении преступлений по ч. 3 ст. 200.2 (контрабанда табачных изделий), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы группой лиц), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) доказанной.
Фигуранты дела получили срок от четырех до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.