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https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/peskov-nazval-nesostoyatelnoy-politiku-ssha-po-izolyatsii-rossii-1038299935.html
Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России
Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России
Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из "Большой двадцатки". 25.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Кремль понимает, что действия Соединенных Штатов Америки направлены на изоляцию России, но эта политика несостоятельна и не может достичь цели, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Что до диалога с Вашингтоном по гарантиям безопасности, то Песков отметил, что в данных условиях говорить о перспективах трудно, и необходимо выработать новые подходы. Пресс-секретарь президента добавил, что Россию не пугает перспектива исключения из G20, так как большая часть государств-членов этого объединения объявила ей экономическую войну.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия не будет держать курс на самоизоляцию и продолжит работать с союзниками и партнерами, которых у нее достаточно, а попытки коллективного Запада "подмять под себя" всех членов ООН не возымеют успеха.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-nazval-deystviya-zapada-gibridnoy-voynoy-1038298987.html
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дмитрий песков, россия, новости, сша

Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России

13:33 25.03.2022 (обновлено: 13:53 25.03.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНаграждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Награждение победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
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Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из "Большой двадцатки".
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Кремль понимает, что действия Соединенных Штатов Америки направлены на изоляцию России, но эта политика несостоятельна и не может достичь цели, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы знаем, что Соединенные Штаты продолжают достаточно напористо свою линию на изоляцию России. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной. Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему", – сказал Песков журналистам.

Что до диалога с Вашингтоном по гарантиям безопасности, то Песков отметил, что в данных условиях говорить о перспективах трудно, и необходимо выработать новые подходы.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
Лавров назвал действия Запада гибридной войной
12:43
Пресс-секретарь президента добавил, что Россию не пугает перспектива исключения из G20, так как большая часть государств-членов этого объединения объявила ей экономическую войну.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия не будет держать курс на самоизоляцию и продолжит работать с союзниками и партнерами, которых у нее достаточно, а попытки коллективного Запада "подмять под себя" всех членов ООН не возымеют успеха.
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