https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/peskov-nazval-nesostoyatelnoy-politiku-ssha-po-izolyatsii-rossii-1038299935.html

Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России

Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России

Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из "Большой двадцатки". 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T13:33+0300

2022-03-25T13:33+0300

2022-03-25T13:53+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Кремль понимает, что действия Соединенных Штатов Америки направлены на изоляцию России, но эта политика несостоятельна и не может достичь цели, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Что до диалога с Вашингтоном по гарантиям безопасности, то Песков отметил, что в данных условиях говорить о перспективах трудно, и необходимо выработать новые подходы. Пресс-секретарь президента добавил, что Россию не пугает перспектива исключения из G20, так как большая часть государств-членов этого объединения объявила ей экономическую войну.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия не будет держать курс на самоизоляцию и продолжит работать с союзниками и партнерами, которых у нее достаточно, а попытки коллективного Запада "подмять под себя" всех членов ООН не возымеют успеха.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-nazval-deystviya-zapada-gibridnoy-voynoy-1038298987.html

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дмитрий песков, россия, новости, сша