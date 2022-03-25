https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/peskov-nazval-nesostoyatelnoy-politiku-ssha-po-izolyatsii-rossii-1038299935.html
Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России
Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России
Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из "Большой двадцатки". 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T13:33+0300
2022-03-25T13:33+0300
2022-03-25T13:53+0300
дмитрий песков
россия
новости
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038299732_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cb08d7324b7bfb6f00c0834129028778.jpg
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Кремль понимает, что действия Соединенных Штатов Америки направлены на изоляцию России, но эта политика несостоятельна и не может достичь цели, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Что до диалога с Вашингтоном по гарантиям безопасности, то Песков отметил, что в данных условиях говорить о перспективах трудно, и необходимо выработать новые подходы. Пресс-секретарь президента добавил, что Россию не пугает перспектива исключения из G20, так как большая часть государств-членов этого объединения объявила ей экономическую войну.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия не будет держать курс на самоизоляцию и продолжит работать с союзниками и партнерами, которых у нее достаточно, а попытки коллективного Запада "подмять под себя" всех членов ООН не возымеют успеха.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-nazval-deystviya-zapada-gibridnoy-voynoy-1038298987.html
россия
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038299732_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_75863fdecfb62fa57952b2eae66dd5c7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дмитрий песков, россия, новости, сша
Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России
13:33 25.03.2022 (обновлено: 13:53 25.03.2022) Подписаться на
Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из "Большой двадцатки".
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Кремль понимает, что действия Соединенных Штатов Америки направлены на изоляцию России, но эта политика несостоятельна и не может достичь цели, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Мы знаем, что Соединенные Штаты продолжают достаточно напористо свою линию на изоляцию России. До сих пор эта линия лишь отчасти могла быть эффективной. Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему", – сказал Песков журналистам.
Что до диалога с Вашингтоном по гарантиям безопасности, то Песков отметил, что в данных условиях говорить о перспективах трудно, и необходимо выработать новые подходы.
Пресс-секретарь президента добавил, что Россию не пугает перспектива исключения из G20, так как большая часть государств-членов этого объединения объявила ей экономическую войну.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Россия не будет держать курс на самоизоляцию и продолжит работать с союзниками и партнерами, которых у нее достаточно, а попытки коллективного Запада "подмять под себя" всех членов ООН не возымеют успеха.