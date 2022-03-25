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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 марта
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и активной фронтальной зоны. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T19:41+0300
2022-03-25T19:41+0300
2022-03-25T19:42+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь, а в предгорных и горных районах - дождь с мокрым снегом, в горах - снег, туман.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 марта
19:41 25.03.2022 (обновлено: 19:42 25.03.2022) Подписаться на
Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и активной фронтальной зоны.
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь, а в предгорных и горных районах - дождь с мокрым снегом, в горах - снег, туман.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +8°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.