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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 26 и 27 марта

Погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона и активной фронтальной зоны. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T19:41+0300

2022-03-25T19:41+0300

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Временами возможен дождь, а в предгорных и горных районах - дождь с мокрым снегом, в горах - снег, туман.Атмосферное давление – высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +8°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости