https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/risunki-detey-iz-abkhazii-predstavili-na-mezhdunarodnoy-vystavke-v-marokko-1038301065.html

Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко

Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко

В Международной выставке детского рисунка "Чудесный мир вокруг меня" участвовали около 200 начинающих художников из Марокко, Абхазии и России. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T18:14+0300

2022-03-25T18:14+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Рисунки учеников пицундской творческой студии "Fantasy" представили на международной выставке "Чудесный мир вокруг меня" в Марокко, рассказала преподаватель Гагрской школы искусств и руководитель студии Светлана Любомирская.По словам Любомирской, цель выставки заключается в том, чтобы дети из разных стран имели возможность представить художественные работы, в которых отражена культура и природа их страны.Ученики пицундской студии отправили в Марокко 40 пейзажей и натюрмортов. Конкурсов и победителей на выставке не было, все участники получили благодарственные письма от организаторов.Руководитель студии уточнила, что юных художников из Пицунды на выставку пригласила директор детской школы искусств в городе Фес Инна Хенниуи, с которой Светлана Любомирская познакомилась в Москве во время одного из этапов этого творческого мероприятия."Чудесный мир вокруг меня" проводится при поддержке организации КСОРС (Координационный совет организаций российских соотечественников - прим.ред) в Марокко. В июне 2022 года запланирован второй этап этой выставки в Пицунде, но, по словам Любомирской, с учетом политической обстановки в мире, вопрос остается открытым.Пицундская художественная студия открылась шесть лет назад. В выходные дни в ней проводятся занятия по живописи, рисунку и декоративно-прикладному искусству. Творчеству в студии обучаются 30 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Один из выпускников студии Сандро Аблотия поступил в Сухумское художественное училище.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/vystavka-yunykh-khudozhnikov-iz-abkhazii-i-lipetska-otkrylsya-v-sukhume-1038236793.html

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