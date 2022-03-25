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Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
В Международной выставке детского рисунка "Чудесный мир вокруг меня" участвовали около 200 начинающих художников из Марокко, Абхазии и России. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Рисунки учеников пицундской творческой студии "Fantasy" представили на международной выставке "Чудесный мир вокруг меня" в Марокко, рассказала преподаватель Гагрской школы искусств и руководитель студии Светлана Любомирская.По словам Любомирской, цель выставки заключается в том, чтобы дети из разных стран имели возможность представить художественные работы, в которых отражена культура и природа их страны.Ученики пицундской студии отправили в Марокко 40 пейзажей и натюрмортов. Конкурсов и победителей на выставке не было, все участники получили благодарственные письма от организаторов.Руководитель студии уточнила, что юных художников из Пицунды на выставку пригласила директор детской школы искусств в городе Фес Инна Хенниуи, с которой Светлана Любомирская познакомилась в Москве во время одного из этапов этого творческого мероприятия."Чудесный мир вокруг меня" проводится при поддержке организации КСОРС (Координационный совет организаций российских соотечественников - прим.ред) в Марокко. В июне 2022 года запланирован второй этап этой выставки в Пицунде, но, по словам Любомирской, с учетом политической обстановки в мире, вопрос остается открытым.Пицундская художественная студия открылась шесть лет назад. В выходные дни в ней проводятся занятия по живописи, рисунку и декоративно-прикладному искусству. Творчеству в студии обучаются 30 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Один из выпускников студии Сандро Аблотия поступил в Сухумское художественное училище.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/vystavka-yunykh-khudozhnikov-iz-abkhazii-i-lipetska-otkrylsya-v-sukhume-1038236793.html
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новости, искусство, культура

Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко

18:14 25.03.2022 (обновлено: 19:01 25.03.2022)
© Sputnik / Виктор АнтонюкРисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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В Международной выставке детского рисунка "Чудесный мир вокруг меня" участвовали около 200 начинающих художников из Марокко, Абхазии и России.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Рисунки учеников пицундской творческой студии "Fantasy" представили на международной выставке "Чудесный мир вокруг меня" в Марокко, рассказала преподаватель Гагрской школы искусств и руководитель студии Светлана Любомирская.

"К сожалению, из-за введенных в Марокко ограничений, связанных с пандемией коронавируса, поехать туда мы не смогли. Мы планировали организовать пленэр, но не получилось", – сказала она.

По словам Любомирской, цель выставки заключается в том, чтобы дети из разных стран имели возможность представить художественные работы, в которых отражена культура и природа их страны.
Ученики пицундской студии отправили в Марокко 40 пейзажей и натюрмортов. Конкурсов и победителей на выставке не было, все участники получили благодарственные письма от организаторов.
© Foto / Светлана ЛюбомирскаяРисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия
1/8
© Foto / Светлана Любомирская
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
© Foto / Светлана ЛюбомирскаяРисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия
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© Foto / Светлана Любомирская
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
© Sputnik / Виктор АнтонюкРисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Виктор Антонюк
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
© Sputnik / Виктор АнтонюкРисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Виктор Антонюк
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
© Foto / Светлана ЛюбомирскаяРисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия
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© Foto / Светлана Любомирская
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
© Foto / Светлана ЛюбомирскаяРисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия
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© Foto / Светлана Любомирская
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
© Sputnik / Виктор АнтонюкРисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Виктор Антонюк
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
© Sputnik / Виктор АнтонюкРисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко - Sputnik Абхазия
8/8
© Sputnik / Виктор Антонюк
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
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© Foto / Светлана Любомирская
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
2/8
© Foto / Светлана Любомирская
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
3/8
© Sputnik / Виктор Антонюк
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
4/8
© Sputnik / Виктор Антонюк
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
5/8
© Foto / Светлана Любомирская
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
6/8
© Foto / Светлана Любомирская
Рисунки детей из Абхазии представили на международной выставке в Марокко
7/8
© Sputnik / Виктор Антонюк
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
8/8
© Sputnik / Виктор Антонюк
Рисунки детей из Пицунды представили на международной выставке в Марокко
Руководитель студии уточнила, что юных художников из Пицунды на выставку пригласила директор детской школы искусств в городе Фес Инна Хенниуи, с которой Светлана Любомирская познакомилась в Москве во время одного из этапов этого творческого мероприятия.
"Чудесный мир вокруг меня" проводится при поддержке организации КСОРС (Координационный совет организаций российских соотечественников - прим.ред) в Марокко. В июне 2022 года запланирован второй этап этой выставки в Пицунде, но, по словам Любомирской, с учетом политической обстановки в мире, вопрос остается открытым.
В Доме детского творчества Айнар состоялась совместная выставка работ учеников липецкой художественной школы имени Сурикова и воспитанников дома детского творчества Айнара - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
В Абхазии
Художественная выставка работ детей из России и Абхазии открылась в Сухуме
21 марта, 19:15
Пицундская художественная студия открылась шесть лет назад. В выходные дни в ней проводятся занятия по живописи, рисунку и декоративно-прикладному искусству.
Творчеству в студии обучаются 30 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Один из выпускников студии Сандро Аблотия поступил в Сухумское художественное училище.
В Абхазии
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