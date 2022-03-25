https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/rossiyskaya-tamozhnya-presekla-nezakonnoe-ispolzovanie-avtomobilya-iz-abkhazii-1038296067.html

Российская таможня пресекла незаконное использование автомобиля из Абхазии

Российская таможня пресекла незаконное использование автомобиля из Абхазии

В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, при временном ввозе пользоваться автомобилями могут только их владельцы или лица, осуществившие ввоз, в... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T11:35+0300

2022-03-25T11:35+0300

2022-03-25T11:51+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Временно ввезенный из Абхазии автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого сидел российский гражданин, был остановлен сотрудниками УГИБДД по Астраханской области и Астраханской таможни, сообщает пресс-служба Астраханской таможни.То, что за рулем внедорожника сидела не хозяйка, а гражданин России, использующий его в личных целях на территории Астраханской области и Краснодарского края, является нарушением правил использования временно ввезенных транспортных средств гражданами иностранных государствПо факту передачи автомобиля другому лицу сотрудниками Астраханской таможни в отношении гражданки Абхазии возбуждено дело по ч.2 ст.16.24 Кодекса об административных правонарушениях, автомобиль конфискован. Получить его женщина сможет только на основании решения суда после уплаты штрафа и надлежащего таможенного оформления. "Размер неуплаченных таможенных платежей превышает 2 млн руб. Астраханской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.194 УК РФ", – добавил заместитель начальника таможни Виталий Кухаренко.Порядок использования временно ввезенных транспортных средств гражданами иностранных государств определен в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Нормы кодекса запрещают передачу таких автомобилей в личное пользование российским гражданам без разрешения таможенных органов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/rossiyskaya-tamozhnya-vyyavila-narusheniya-v-ispolzovanii-avtomobiley-iz-abkhazii-1037619755.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, автомобиль, таможня