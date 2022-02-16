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Российская таможня выявила нарушения в использовании автомобилей из Абхазии
Российская таможня выявила нарушения в использовании автомобилей из Абхазии
Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин и налогов по приведенным случаям составила свыше восьми миллионов рублей. 16.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-16T18:51+0300
2022-02-16T18:51+0300
2022-02-16T18:51+0300
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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Шесть автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, ввезенных на территорию ЕАЭС как транспортные средства международной перевозки и переданных в распоряжение третьим лицам, были зафиксированы в Ленинградской области за последние полгода, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.Транспортные средства были конфискованы, нарушители были привлечены к административной ответственности. Кроме того, по факту одного из нарушений решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В этом случае автомобили могут находиться на территории государств ЕАЭС без платы таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.Использование временно ввезенных автомобилей международной перевозки во внутренней перевозке и передача прав на владение и пользование ими, а также перепродажа не допускаются.Нарушение правил влечет за собой штраф, сумма которых варьируется в зависимости от статуса нарушителя. Для физических лиц штраф составляет 1500-2500 рублей, для должностных лиц – 5000-20 000 рублей, для юридических лиц 50 000- 300 000 рублей. Кроме того, нарушение правил пользования временно ввезенными автомобилями и их передача третьим лицам влечет за собой обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов для лица, ввезшего автомобиль на территорию ЕАЭС.
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новости, автомобили, таможня
Российская таможня выявила нарушения в использовании автомобилей из Абхазии
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Общая сумма неуплаченных таможенных пошлин и налогов по приведенным случаям составила свыше восьми миллионов рублей.
СУХУМ, 16 фев – Sputnik.
Шесть автомобилей, зарегистрированных в Абхазии, ввезенных на территорию ЕАЭС как транспортные средства международной перевозки и переданных в распоряжение третьим лицам, были зафиксированы в Ленинградской области за последние полгода, сообщает пресс-служба
Санкт-Петербургской таможни.
Транспортные средства были конфискованы, нарушители были привлечены к административной ответственности. Кроме того, по факту одного из нарушений решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза, при временном ввозе пользоваться транспортными средствами могут только их владельцы или лица, осуществившие ввоз.
В этом случае автомобили могут находиться на территории государств ЕАЭС без платы таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Использование временно ввезенных автомобилей международной перевозки во внутренней перевозке и передача прав на владение и пользование ими, а также перепродажа не допускаются.
Нарушение правил влечет за собой штраф, сумма которых варьируется в зависимости от статуса нарушителя. Для физических лиц штраф составляет 1500-2500 рублей, для должностных лиц – 5000-20 000 рублей, для юридических лиц 50 000- 300 000 рублей.
Кроме того, нарушение правил пользования временно ввезенными автомобилями и их передача третьим лицам влечет за собой обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов для лица, ввезшего автомобиль на территорию ЕАЭС.