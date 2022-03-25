https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/segregatsiya-po-britanski-london-gotov-porazit-russkikh-v-bazovykh-pravakh-1038306360.html

Сегрегация по-британски: Лондон готов поразить русских в базовых правах

Сегрегация по-британски: Лондон готов поразить русских в базовых правах

Пранкеры Вован и Лексус выдали себя за украинского премьера и связались с главой МВД Великобритании Прити Пател. Видеозапись разговора они выложили в интернет 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T17:06+0300

2022-03-25T17:06+0300

2022-03-25T17:23+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, заявила, что англичане считают русских варварами и будут лишать их всего только лишь за поддержку президента России Владимира Путина. Пател осудила слабую работу Интерпола в отношении России и отметила, что Великобритания будет пытаться всячески усложнить работу РФ в Интерполе с помощью других англосаксонских стран, в том числе африканских и арабских, независимо от их позиций. Один из пранкеров поинтересовался у Пател, не будут ли англичане бояться "националистов, опасаться которых пытается заставить Путин".Однако "Шмыгаль" перебил ее и уточнил, что речь идет именно о тех людях, "которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялись, весь мир — там много бандеровцев, неонацистов"."Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их", — сказал пранкер."Однозначно, они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо", — улыбаясь, ответила ему Пател.Глава МВД Британии выразила надежду, что США пройдет тест на свое влияние с помощью бана России. Прити Пател также упомянула Джуалиана Ассанжа, который, по ее словам, должен сидеть, ведь так постановил суд королевства.Британский политик положительно откликнулась и на эту просьбу, а также в конце поблагодарила "великих героев" Украины Вована и Лексуса "за продленную работу в борьбе за независимость Украины".Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения страной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-britanii-poprosilo-youtube-udalit-razgovor-uollesa-s-prankerami-1038271828.html

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украина, великобритания, политика, россия, пранкеры