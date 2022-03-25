https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/segregatsiya-po-britanski-london-gotov-porazit-russkikh-v-bazovykh-pravakh-1038306360.html
Сегрегация по-британски: Лондон готов поразить русских в базовых правах
Сегрегация по-британски: Лондон готов поразить русских в базовых правах
Пранкеры Вован и Лексус выдали себя за украинского премьера и связались с главой МВД Великобритании Прити Пател. Видеозапись разговора они выложили в интернет 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T17:06+0300
2022-03-25T17:06+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, заявила, что англичане считают русских варварами и будут лишать их всего только лишь за поддержку президента России Владимира Путина. Пател осудила слабую работу Интерпола в отношении России и отметила, что Великобритания будет пытаться всячески усложнить работу РФ в Интерполе с помощью других англосаксонских стран, в том числе африканских и арабских, независимо от их позиций. Один из пранкеров поинтересовался у Пател, не будут ли англичане бояться "националистов, опасаться которых пытается заставить Путин".Однако "Шмыгаль" перебил ее и уточнил, что речь идет именно о тех людях, "которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялись, весь мир — там много бандеровцев, неонацистов"."Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их", — сказал пранкер."Однозначно, они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо", — улыбаясь, ответила ему Пател.Глава МВД Британии выразила надежду, что США пройдет тест на свое влияние с помощью бана России. Прити Пател также упомянула Джуалиана Ассанжа, который, по ее словам, должен сидеть, ведь так постановил суд королевства.Британский политик положительно откликнулась и на эту просьбу, а также в конце поблагодарила "великих героев" Украины Вована и Лексуса "за продленную работу в борьбе за независимость Украины".Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения страной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/minoborony-britanii-poprosilo-youtube-udalit-razgovor-uollesa-s-prankerami-1038271828.html
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украина, великобритания, политика, россия, пранкеры
Сегрегация по-британски: Лондон готов поразить русских в базовых правах
17:06 25.03.2022 (обновлено: 17:23 25.03.2022) Подписаться на
Пранкеры Вован и Лексус выдали себя за украинского премьера и связались с главой МВД Великобритании Прити Пател. Видеозапись разговора они выложили в интернет
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, заявила, что англичане считают русских варварами и будут лишать их всего только лишь за поддержку президента России Владимира Путина.
Кроме того, она сказала, что английские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам, и Лондон готов разместить их в захваченном доме Олега Дерипаски в качестве гуманитарной помощи украинцам.
Пател осудила слабую работу Интерпола в отношении России и отметила, что Великобритания будет пытаться всячески усложнить работу РФ в Интерполе с помощью других англосаксонских стран, в том числе африканских и арабских, независимо от их позиций.
Один из пранкеров поинтересовался у Пател, не будут ли англичане бояться "националистов, опасаться которых пытается заставить Путин".
"Вы абсолютно правы. Я хотела бы отметить, что мы запустили программу финансовой поддержки вчера, чтобы люди могли проявить свою заинтересованность в приеме у себя украинцев", — ответила министр внутренних дел.
Однако "Шмыгаль" перебил ее и уточнил, что речь идет именно о тех людях, "которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялись, весь мир — там много бандеровцев, неонацистов".
"Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их", — сказал пранкер.
"Однозначно, они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо", — улыбаясь, ответила ему Пател.
Глава МВД Британии выразила надежду, что США пройдет тест на свое влияние с помощью бана России.
Прити Пател также упомянула Джуалиана Ассанжа, который, по ее словам, должен сидеть, ведь так постановил суд королевства.
Один из пранкеров попросил на русском зыке произнести сначала "Слава Украине", а после этого фразу "англичанка гадит". Пранкер от лица украинского премьера объяснил, что это значит "Англия нам помогает".
Британский политик положительно откликнулась и на эту просьбу, а также в конце поблагодарила "великих героев" Украины Вована и Лексуса "за продленную работу в борьбе за независимость Украины".
Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли британского министра обороны Бена Уоллеса, позвонив ему также от имени Шмыгаля. В ходе разговора стороны обсуждают статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине, а также вероятность приобретения страной ядерного оружия. Министерство обороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео разговора британского министра с российскими пранкерами.