https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/turoperatory-rossii-zafiksirovali-povyshennyy-spros-na-letniy-otdykh-v-abkhazii-1038299506.html

Туроператоры России зафиксировали повышенный спрос на летний отдых в Абхазии

Туроператоры России зафиксировали повышенный спрос на летний отдых в Абхазии

Российские туристы предпочитают бронировать туры заранее, по более низким тарифам. Многие из них отменяют отдых в Турции и Египте, отдавая предпочтение... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T13:07+0300

2022-03-25T13:07+0300

2022-03-25T13:35+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские туроператоры зафиксировали кратный рост продаж летних туров в Абхазию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).По информации туроператоров, свободные места в популярных отелях и пансионатах Абхазии еще есть, но с каждым днем их становится все меньше. В последние две недели путешественники активно бронируют отели среднего и выше среднего уровня, а также объекты, ориентированные на семейный отдых.Что до цен, то российские туроператоры сообщают о повышении цен на проживание на 10-15%, но, по их заявлениям, большинство абхазских отелей пока не отреагировало на последний резкий скачок курса валют. Эксперты отрасли считают, что это может быть связано с нежеланием "отпугнуть" туристов, и корректировок ценообразования можно ждать в середине апреля.Средняя стоимость летнего отдыха в Абхазии, включая проживание и двухразовое питание, по оценкам туроператоров составляет 2500 рублей на человека в сутки, средняя продолжительность отдыха – восемь-девять ночей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/poezdki-iz-rossii-v-abkhaziyu-budut-dostupny-po-edinomu-biletu-1038225800.html

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