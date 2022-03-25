"В тени больших деревьев": на культурной площадке СКЛАД открылась выставка
20:40 25.03.2022 (обновлено: 20:41 25.03.2022)
© SputnikОткрытие выставки "В тени больших деревьев"
© Sputnik
Выставка "В тени больших деревьев" будет работать до 22 апреля с 13:00 до 20:00 со вторника по субботу.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка под названием "В тени больших деревьев", которая стала первой для культурной площадки СКЛАД в новом помещении, открылась в пятницу 25 марта.
"Мы открыли новое помещение в начале декабря, но у нас не было выставок, буквально до последних дней пространство не было приспособлено для выставки, мы его довели до экспозиционного состояния только сейчас. Надеемся, что это нам даст возможность в будущем делать это с какой-то регулярностью", - сказала сооснователь культурной площадки СКЛАД и куратор выставки Асида Бутба.
Работа над созданием нового помещения для культурной площадки СКЛАД продолжалась почти два года.
© SputnikОткрытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
© SputnikОткрытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
© SputnikОткрытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
© SputnikОткрытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
© SputnikОткрытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
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© Sputnik
Открытие выставки "В тени больших деревьев"
Выставка "В тени больших деревьев" - это итог первой тематической лаборатории, в котором приняли участие девять молодых художниц и художников.
"Эта выставка - итог лаборатории с восемью молодыми художницами и художниками, размышляющими на тему того, каково это жить "в тени больших деревьев", то есть больших нарративов, окружающих нас", - говорится в анонсе культурной площадки.
Лаборатория длилась около полугода, за это время участники создали скульптуры, инсталляции, коллаж, рисунки.
На выставке представлены работы следующих участников: Салина Абаза, Тамрико Басария, Константин Грецов, Сабина Кварчелия, Рита Пандария, Сабина Харджелия, Давид Чакаберия, Арсений Чакмач, Амра Чичибая.