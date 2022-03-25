https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/v-teni-bolshikh-derevev-na-kulturnoy-ploschadke-sklad-otkrylas-vystavka-1038313693.html

"В тени больших деревьев": на культурной площадке СКЛАД открылась выставка

"В тени больших деревьев": на культурной площадке СКЛАД открылась выставка

Выставка "В тени больших деревьев" будет работать до 22 апреля с 13:00 до 20:00 со вторника по субботу. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка под названием "В тени больших деревьев", которая стала первой для культурной площадки СКЛАД в новом помещении, открылась в пятницу 25 марта.Работа над созданием нового помещения для культурной площадки СКЛАД продолжалась почти два года.Выставка "В тени больших деревьев" - это итог первой тематической лаборатории, в котором приняли участие девять молодых художниц и художников. "Эта выставка - итог лаборатории с восемью молодыми художницами и художниками, размышляющими на тему того, каково это жить "в тени больших деревьев", то есть больших нарративов, окружающих нас", - говорится в анонсе культурной площадки. Лаборатория длилась около полугода, за это время участники создали скульптуры, инсталляции, коллаж, рисунки.На выставке представлены работы следующих участников: Салина Абаза, Тамрико Басария, Константин Грецов, Сабина Кварчелия, Рита Пандария, Сабина Харджелия, Давид Чакаберия, Арсений Чакмач, Амра Чичибая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/risunki-detey-iz-abkhazii-predstavili-na-mezhdunarodnoy-vystavke-v-marokko-1038301065.html

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