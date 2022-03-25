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https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vkontakte-zapustila-prilozhenie-dlya-smart-tv-1038303042.html
ВКонтакте запустила приложение для Smart TV
ВКонтакте запустила приложение для Smart TV
Приложение для просмотра видео из VK уже доступно для скачивания в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV, оценить его возможности в ближайшее... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. VK Видео запускает собственное приложение для Smart TV, теперь многомиллионная библиотека видеоплатформы будет доступна бесплатно на больших экранах, сообщает пресс-служба ВКонтакте.Профессиональный контент будет разделен на тематические разделы "Фильмы и сериалы", "ТВ-шоу", "Детям", "Видеоигры" и так далее, полупрофессиональный и пользовательский контент будет доступен в подборках и рекомендациях. Авторизоваться в приложении можно будет через VK ID по QR-коду, но регистрация в соцсети не обязательна – контент будет доступен для всех желающих.В последний месяц ВКонтакте фиксирует рекордный рост пользовательской активности - люди публикуют и просматривают гораздо больше видеоконтента, как стандартных видеороликов, так и коротких вертикальных видео в "Клипах". Повышение показателей связано как с приходом новых контентмейкеров с других платформ, так и с активизацией деятельности старых пользователей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/vkontakte-ustanovila-novye-rekordy-aktivnosti-auditorii-1038146676.html
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новости, вконтакте, социальные сети

ВКонтакте запустила приложение для Smart TV

16:10 25.03.2022
© Sputnik / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране компьютера
Страница социальной сети Вконтакте на экране компьютера - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Приложение для просмотра видео из VK уже доступно для скачивания в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV, оценить его возможности в ближайшее время также смогут владельцы устройств Apple TV.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. VK Видео запускает собственное приложение для Smart TV, теперь многомиллионная библиотека видеоплатформы будет доступна бесплатно на больших экранах, сообщает пресс-служба ВКонтакте.

Владельцы смарт-телевизоров получат доступ ко всем технологиям VK Видео: быстрый первый кадр, автокачество с адаптацией под сетевые условия, поддержка Full HD и 4К.

Профессиональный контент будет разделен на тематические разделы "Фильмы и сериалы", "ТВ-шоу", "Детям", "Видеоигры" и так далее, полупрофессиональный и пользовательский контент будет доступен в подборках и рекомендациях.
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2022
ВКонтакте установила новые рекорды активности аудитории
16 марта, 15:02
Авторизоваться в приложении можно будет через VK ID по QR-коду, но регистрация в соцсети не обязательна – контент будет доступен для всех желающих.
В последний месяц ВКонтакте фиксирует рекордный рост пользовательской активности - люди публикуют и просматривают гораздо больше видеоконтента, как стандартных видеороликов, так и коротких вертикальных видео в "Клипах". Повышение показателей связано как с приходом новых контентмейкеров с других платформ, так и с активизацией деятельности старых пользователей.
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