https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vkontakte-zapustila-prilozhenie-dlya-smart-tv-1038303042.html

ВКонтакте запустила приложение для Smart TV

ВКонтакте запустила приложение для Smart TV

Приложение для просмотра видео из VK уже доступно для скачивания в магазинах для умных устройств Samsung, LG и Android TV, оценить его возможности в ближайшее... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T16:10+0300

2022-03-25T16:10+0300

2022-03-25T16:10+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. VK Видео запускает собственное приложение для Smart TV, теперь многомиллионная библиотека видеоплатформы будет доступна бесплатно на больших экранах, сообщает пресс-служба ВКонтакте.Профессиональный контент будет разделен на тематические разделы "Фильмы и сериалы", "ТВ-шоу", "Детям", "Видеоигры" и так далее, полупрофессиональный и пользовательский контент будет доступен в подборках и рекомендациях. Авторизоваться в приложении можно будет через VK ID по QR-коду, но регистрация в соцсети не обязательна – контент будет доступен для всех желающих.В последний месяц ВКонтакте фиксирует рекордный рост пользовательской активности - люди публикуют и просматривают гораздо больше видеоконтента, как стандартных видеороликов, так и коротких вертикальных видео в "Клипах". Повышение показателей связано как с приходом новых контентмейкеров с других платформ, так и с активизацией деятельности старых пользователей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/vkontakte-ustanovila-novye-rekordy-aktivnosti-auditorii-1038146676.html

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