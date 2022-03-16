https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/vkontakte-ustanovila-novye-rekordy-aktivnosti-auditorii-1038146676.html

ВКонтакте установила новые рекорды активности аудитории

ВКонтакте установила новые рекорды активности аудитории

В связи с ограничением доступа к иностранным социальным сетям Facebook, Instagram, Twitter и Tik Tok на территории России пользовательское внимание... 16.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-16T15:02+0300

2022-03-16T15:02+0300

2022-03-16T15:16+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Активность аудитории по созданию контента в социальной сети "ВКонтакте" – постов, клипов и историй – достигла рекордных показателей, сообщает пресс-служба компании. По сообщению компании, наибольшее внимание получили "истории", на 14 марта было опубликовано почти в два раза больше историй, чем неделей ранее. Выросло и количество пользователей, публикующих истории, – людей стало на 71% больше, а просмотры выросли на 132%.Также стремительно вырос интерес пользователей к коротким вертикальным видео - Клипам Вконтакте. За сутки такие ролики просмотрели более 715 миллионов раз, что на 19% превышает предыдущий рекорд, зафиксированный 10 марта. Кроме того, отмечается и увеличившаяся частота публикаций – в среднем пользователи выложили в 10 раз больше клипов, чем в феврале. По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года ВКонтакте стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций, на сегодняшний день ею пользуются более 50 миллионов человек. За последний месяц число просмотров ленты выросло на четверть, пользователи просматривают на миллиарды записей больше. На фоне проведения военной спецоперации на Украине на Россию обрушилась волна санкций. Часть из них была связана с ограничениями деятельности таких российских СМИ, как агентство Sputnik и телеканал Russia Today, которые власти западных стран воспринимают как "медийную машину Кремля". Со своей стороны Роскомнадзор потребовал от TikTok исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной направленности и заблокировал на территории России доступ к сервисам компании Meta - Instagram и Facebook. Причиной блокировки стало разрешение со стороны компании на публикацию контента, разжигающего ненависть по отношению к российским военнослужащим и лидерам России и Белоруссии.Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело и просит признать компанию Meta экстремистской и запретить ее деятельность на территории страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/ekspert-nazval-sotsseti-oruzhiem-v-rukakh-zapada-1038140696.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/instagram-zablokirovali-v-rossii-1038106201.html

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