https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/voennosluzhaschie-yuvo-v-abkhazii-nachali-podgotovku-k-paradu-pobedy-1038294402.html

Российские военные в Абхазии начали подготовку к параду Победы

Российские военные в Абхазии начали подготовку к параду Победы

В праздничном мероприятии, которое состоится 9 мая на сухумской набережной, также примут участие сотрудники Минобороны Абхазии и Пограничного управления ФСБ... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T10:46+0300

2022-03-25T10:46+0300

2022-03-25T11:30+0300

в абхазии

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Военнослужащие базы Южного военного округа, дислоцированные в Абхазии, приступили к подготовке к параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЮВО.Каждый день солдаты проходят до 10 километров по плацу соединения, маршируют индивидуально, в составе шеренг и завершают тренировки прохождением парадных расчетов.Над совершенствованием своих навыков строевой подготовки работают более 100 военнослужащих. Также в параде примет участие военный оркестр базы ЮВО – коллектив исполнит марши военных лет и современные произведения. Российские военные, служащие в Абхазии, регулярно принимают участие в больших военных праздниках, в том числе в праздновании Дня Победы и Дня защитника Отечества – проводят парады и марши, поздравляют ветеранов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/rossiyskikh-voennosluzhaschikh-obuchat-ekstremalnomu-vozhdeniyu-v-gorakh-abkhazii-1038243507.html

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юво, южный военный округ, новости, день победы