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Российские военные в Абхазии начали подготовку к параду Победы
Российские военные в Абхазии начали подготовку к параду Победы
В праздничном мероприятии, которое состоится 9 мая на сухумской набережной, также примут участие сотрудники Минобороны Абхазии и Пограничного управления ФСБ... 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T10:46+0300
2022-03-25T10:46+0300
2022-03-25T11:30+0300
в абхазии
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новости
день победы
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Военнослужащие базы Южного военного округа, дислоцированные в Абхазии, приступили к подготовке к параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЮВО.Каждый день солдаты проходят до 10 километров по плацу соединения, маршируют индивидуально, в составе шеренг и завершают тренировки прохождением парадных расчетов.Над совершенствованием своих навыков строевой подготовки работают более 100 военнослужащих. Также в параде примет участие военный оркестр базы ЮВО – коллектив исполнит марши военных лет и современные произведения. Российские военные, служащие в Абхазии, регулярно принимают участие в больших военных праздниках, в том числе в праздновании Дня Победы и Дня защитника Отечества – проводят парады и марши, поздравляют ветеранов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/rossiyskikh-voennosluzhaschikh-obuchat-ekstremalnomu-vozhdeniyu-v-gorakh-abkhazii-1038243507.html
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юво, южный военный округ, новости, день победы
Российские военные в Абхазии начали подготовку к параду Победы
10:46 25.03.2022 (обновлено: 11:30 25.03.2022) Подписаться на
В праздничном мероприятии, которое состоится 9 мая на сухумской набережной, также примут участие сотрудники Минобороны Абхазии и Пограничного управления ФСБ России.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Военнослужащие базы Южного военного округа, дислоцированные в Абхазии, приступили к подготовке к параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ЮВО.
Каждый день солдаты проходят до 10 километров по плацу соединения, маршируют индивидуально, в составе шеренг и завершают тренировки прохождением парадных расчетов.
Над совершенствованием своих навыков строевой подготовки работают более 100 военнослужащих.
Также в параде примет участие военный оркестр базы ЮВО – коллектив исполнит марши военных лет и современные произведения.
Российские военные, служащие в Абхазии, регулярно принимают участие в больших военных праздниках, в том числе в праздновании Дня Победы и Дня защитника Отечества – проводят парады и марши, поздравляют ветеранов.