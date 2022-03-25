https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vs-rossii-porazili-kalibrami-neftebazu-pod-kievom-1038294758.html

ВС России поразили "Калибрами" нефтебазу под Киевом

ВС России поразили "Калибрами" нефтебазу под Киевом

Вооруженные силы РФ уничтожили с начала проведения специальной военной операции на Украине 1587 танков и другой бронетехники, а также 261 беспилотник. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T11:07+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами "Калибр" под Киевом одну из крупнейших нефтебаз, снабжавших украинские войска, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, за ночь российские вертолетчики уничтожили 24 единицы украинской боевой техники, включая семь танков, самолеты и вертолеты уничтожили 51 военный объект Украины.Конашенков подчеркнул, что группировка ВС России развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась еще на четыре километра и освободила еще пять населенных пунктов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-rossii-rasskazalo-o-preimuschestvakh-giperzvukovykh-raket-kinzhal-1038235799.html

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