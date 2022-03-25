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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/vs-rossii-porazili-kalibrami-neftebazu-pod-kievom-1038294758.html
ВС России поразили "Калибрами" нефтебазу под Киевом
ВС России поразили "Калибрами" нефтебазу под Киевом
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала проведения специальной военной операции на Украине 1587 танков и другой бронетехники, а также 261 беспилотник. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T11:07+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами "Калибр" под Киевом одну из крупнейших нефтебаз, снабжавших украинские войска, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, за ночь российские вертолетчики уничтожили 24 единицы украинской боевой техники, включая семь танков, самолеты и вертолеты уничтожили 51 военный объект Украины.Конашенков подчеркнул, что группировка ВС России развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась еще на четыре километра и освободила еще пять населенных пунктов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/minoborony-rossii-rasskazalo-o-preimuschestvakh-giperzvukovykh-raket-kinzhal-1038235799.html
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ВС России поразили "Калибрами" нефтебазу под Киевом

11:07 25.03.2022 (обновлено: 11:28 25.03.2022)
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы РФ уничтожили с начала проведения специальной военной операции на Украине 1587 танков и другой бронетехники, а также 261 беспилотник.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Вооруженные силы России поразили крылатыми ракетами "Калибр" под Киевом одну из крупнейших нефтебаз, снабжавших украинские войска, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", – сказал он.

По его словам, за ночь российские вертолетчики уничтожили 24 единицы украинской боевой техники, включая семь танков, самолеты и вертолеты уничтожили 51 военный объект Украины.
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Конашенков подчеркнул, что группировка ВС России развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск, продвинулась еще на четыре километра и освободила еще пять населенных пунктов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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