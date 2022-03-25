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Встреча Аслана Бжания и Сергея Лаврова: трансляция завершена

Встреча Аслана Бжания и Сергея Лаврова: трансляция завершена

Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, проходит его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

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аслан бжания

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В рамках рабочего визита в Москву глава государства проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.

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аслан бжания, сергей лавров, политика, москва, абхазия, видео, мультимедиа, видео