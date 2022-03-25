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Встреча Аслана Бжания и Сергея Лаврова: трансляция завершена
Встреча Аслана Бжания и Сергея Лаврова: трансляция завершена
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, проходит его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T11:20+0300
2022-03-25T11:20+0300
2022-03-25T11:25+0300
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В рамках рабочего визита в Москву глава государства проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.
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аслан бжания, сергей лавров, политика, москва, абхазия, видео, мультимедиа, видео
Встреча Аслана Бжания и Сергея Лаврова: трансляция завершена
11:20 25.03.2022 (обновлено: 11:25 25.03.2022) Подписаться на
Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В пятницу, 25 марта, проходит его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.
В рамках рабочего визита в Москву глава государства проведет ряд встреч в Администрации президента и правительстве Российской Федерации.