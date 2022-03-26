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https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/detskie-futbolnye-kluby-iz-gagry-vzyali-zoloto-i-serebro-na-turnire-v-anape-1038324622.html
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
Весенний Всероссийский турнир "Anapa Сup" прошел в Анапе с 20 по 26 марта. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре первых места и одно второе заняли футбольные клубы гагрской детско-юношеской спортивной школы на Всероссийском турнире "Anapa Сup", рассказал один из тренеров Алексей Бондаренко.Бондаренко уточнил, что в соревновании приняли участие более 30 команд из Анапы, Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара и Краснодарского края. Каждый из этих городов и регионов России представил по 6-8 команд.По словам тренера, улучшить результаты в сравнении с прошлым годом удалось благодаря усердным тренировкам юных футболистов из Гагры и эффективной работы их руководителей."Мы ведь развиваемся потихоньку. Дети совершенствуют свои навыки и прогресс на лицо. Возможно, на это также повлияло то, что не все смогли приехать на турнир в связи с приостановкой работой сочинского аэропорта", - сказал Бондаренко.Помимо Алексея Бондаренко также команды "ДЮСШ Гагра" тренируют Витторио Куция и Джанкат Чкуа.На соревнованиях в Анапе лучшими игроками были признаны Саид Пкин, Рустам Возба и Захар Поляков. Лучшими полузащитниками стали Доминик Шакая, Амирхан Бганба, Амаль Абыджба. Лучшим вратарем назвали Владимира Хишба, лучшим нападающим был Эдуард Узунян, а лучшим игроком турнира стал Роман Малия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/akhrik-tsveyba-otsenil-perspektivy-stroitelstva-sportbazy-zenita-v-abkhazii-1038293857.html
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футбол, абхазия, спорт, гагра

Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе

13:56 26.03.2022 (обновлено: 14:27 26.03.2022)
© Foto / Курорт ГаграДетские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
Детские футбольные клубы из Гагры взяли золото и серебро на турнире в Анапе - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2022
© Foto / Курорт Гагра
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Весенний Всероссийский турнир "Anapa Сup" прошел в Анапе с 20 по 26 марта.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре первых места и одно второе заняли футбольные клубы гагрской детско-юношеской спортивной школы на Всероссийском турнире "Anapa Сup", рассказал один из тренеров Алексей Бондаренко.
"Из Гагры участвовало пять команд в возрастной категории от 2008 до 2013 годов. Мы взяли четыре "золотых" медали и одну "серебряную". Этот турнир ежегодный и мы участвуем в нем уже не первый раз. В прошлом году наши подопечные заняли второе и третье места", - отметил он.
Бондаренко уточнил, что в соревновании приняли участие более 30 команд из Анапы, Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара и Краснодарского края. Каждый из этих городов и регионов России представил по 6-8 команд.
По словам тренера, улучшить результаты в сравнении с прошлым годом удалось благодаря усердным тренировкам юных футболистов из Гагры и эффективной работы их руководителей.
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"Мы ведь развиваемся потихоньку. Дети совершенствуют свои навыки и прогресс на лицо. Возможно, на это также повлияло то, что не все смогли приехать на турнир в связи с приостановкой работой сочинского аэропорта", - сказал Бондаренко.
Помимо Алексея Бондаренко также команды "ДЮСШ Гагра" тренируют Витторио Куция и Джанкат Чкуа.
© Foto / ДЮСШ ГаграДетские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
Детские футбольные клубы из Гагры взяли золото и серебро на турнире в Анапе - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / ДЮСШ Гагра
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
© Foto / Курорт ГаграДетские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
Детские футбольные клубы из Гагры взяли золото и серебро на турнире в Анапе - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Курорт Гагра
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
© Foto / ДЮСШ ГаграДетские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
Детские футбольные клубы из Гагры взяли золото и серебро на турнире в Анапе - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / ДЮСШ Гагра
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
© Foto / ДЮСШ ГаграДетские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
Детские футбольные клубы из Гагры взяли золото и серебро на турнире в Анапе - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / ДЮСШ Гагра
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
1/4
© Foto / ДЮСШ Гагра
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
2/4
© Foto / Курорт Гагра
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
3/4
© Foto / ДЮСШ Гагра
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
4/4
© Foto / ДЮСШ Гагра
Детские футбольные клубы из Гагры взяли "золото" и "серебро" на турнире в Анапе
На соревнованиях в Анапе лучшими игроками были признаны Саид Пкин, Рустам Возба и Захар Поляков. Лучшими полузащитниками стали Доминик Шакая, Амирхан Бганба, Амаль Абыджба. Лучшим вратарем назвали Владимира Хишба, лучшим нападающим был Эдуард Узунян, а лучшим игроком турнира стал Роман Малия.
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