https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/akhrik-tsveyba-otsenil-perspektivy-stroitelstva-sportbazy-zenita-v-abkhazii-1038293857.html

Ахрик Цвейба оценил перспективы строительства спортбазы "Зенита" в Абхазии

Ахрик Цвейба оценил перспективы строительства спортбазы "Зенита" в Абхазии

Санкт-Петербургский "Зенит" планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Гагрского района. 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T14:25+0300

2022-03-25T14:25+0300

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Известный абхазский футболист Ахрик Цвейба в интервью радио Sputnik Абхазия оценил планы по строительству спортивной базы "Зенита" в Абхазии.Цвейба отметил важность создания новых рабочих мест для местного населения и возможность для юных абхазских футболистов стать игроками одного из лучших футбольных клубов России. Кроме того, наличие спортивной базы недалеко от границы для российской команды очень удобно, заметил он."Юные игроки "Зенита" будут приезжать на сборы, когда будет определенный перерыв в академии. Соответственно они будут тренироваться, ходить на море, то есть совмещать приятное с полезным. Наверняка будут договариваться проводить встречи с местными ребятами, то есть это очень здорово. Мы знаем, что "Зенит" – это топовый клуб, у которой финансовая структура благоприятствует для того, чтобы выезжать и строить спортивные базы для своих детишек", – сказал Ахрик Цвейба.Пример ФК "Зенит" может стать примером и для других российских футбольных клубов создавать на территории Абхазии спортивные базы. Ахрик Цвейба – советский, российский и украинский футболист, защитник, мастер спорта СССР, игрок четырех национальных сборных по футболу: СССР, СНГ, Украины и России.Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. На территории республики расположено несколько отделений филиалов академии – в Гудауте играют юные футболисты 2012-2013 годов рождения, в Сухуме – группы спортсменов 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне – футболисты 2008-2009 годов рождения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolnyy-klub-zenit-postroit-sportivnuyu-bazu-v-gagrskom-rayone-1038233642.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolist-zenita-vladislav-radimov-pobyval-v-novom-afone-1038235248.html

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