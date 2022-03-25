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https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/akhrik-tsveyba-otsenil-perspektivy-stroitelstva-sportbazy-zenita-v-abkhazii-1038293857.html
Ахрик Цвейба оценил перспективы строительства спортбазы "Зенита" в Абхазии
Ахрик Цвейба оценил перспективы строительства спортбазы "Зенита" в Абхазии
Санкт-Петербургский "Зенит" планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Гагрского района. 25.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-25T14:25+0300
2022-03-25T14:25+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Известный абхазский футболист Ахрик Цвейба в интервью радио Sputnik Абхазия оценил планы по строительству спортивной базы "Зенита" в Абхазии.Цвейба отметил важность создания новых рабочих мест для местного населения и возможность для юных абхазских футболистов стать игроками одного из лучших футбольных клубов России. Кроме того, наличие спортивной базы недалеко от границы для российской команды очень удобно, заметил он."Юные игроки "Зенита" будут приезжать на сборы, когда будет определенный перерыв в академии. Соответственно они будут тренироваться, ходить на море, то есть совмещать приятное с полезным. Наверняка будут договариваться проводить встречи с местными ребятами, то есть это очень здорово. Мы знаем, что "Зенит" – это топовый клуб, у которой финансовая структура благоприятствует для того, чтобы выезжать и строить спортивные базы для своих детишек", – сказал Ахрик Цвейба.Пример ФК "Зенит" может стать примером и для других российских футбольных клубов создавать на территории Абхазии спортивные базы. Ахрик Цвейба – советский, российский и украинский футболист, защитник, мастер спорта СССР, игрок четырех национальных сборных по футболу: СССР, СНГ, Украины и России.Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. На территории республики расположено несколько отделений филиалов академии – в Гудауте играют юные футболисты 2012-2013 годов рождения, в Сухуме – группы спортсменов 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне – футболисты 2008-2009 годов рождения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolnyy-klub-zenit-postroit-sportivnuyu-bazu-v-gagrskom-rayone-1038233642.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolist-zenita-vladislav-radimov-pobyval-v-novom-afone-1038235248.html
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футбол, абхазия, спорт

Ахрик Цвейба оценил перспективы строительства спортбазы "Зенита" в Абхазии

14:25 25.03.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукАхрик Цвейба
Ахрик Цвейба - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Санкт-Петербургский "Зенит" планирует построить спортивную базу в поселке Цандрыпш Гагрского района.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Известный абхазский футболист Ахрик Цвейба в интервью радио Sputnik Абхазия оценил планы по строительству спортивной базы "Зенита" в Абхазии.
"Это первый топовый клуб, который заходит в Абхазию. Во-первых, будет развита инфраструктура, построят футбольные поля, наверняка освежат то здание, которое есть. Туда будут приезжать дети академии "Зенита", наши тренера будут обучаться, это немаловажный фактор", – подчеркнул он.
Цвейба отметил важность создания новых рабочих мест для местного населения и возможность для юных абхазских футболистов стать игроками одного из лучших футбольных клубов России. Кроме того, наличие спортивной базы недалеко от границы для российской команды очень удобно, заметил он.
Футбольный клуб Зенит - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
В Абхазии
Футбольный клуб "Зенит" планирует построить спортивную базу в Гагрском районе
21 марта, 16:55
"Юные игроки "Зенита" будут приезжать на сборы, когда будет определенный перерыв в академии. Соответственно они будут тренироваться, ходить на море, то есть совмещать приятное с полезным. Наверняка будут договариваться проводить встречи с местными ребятами, то есть это очень здорово. Мы знаем, что "Зенит" – это топовый клуб, у которой финансовая структура благоприятствует для того, чтобы выезжать и строить спортивные базы для своих детишек", – сказал Ахрик Цвейба.
Пример ФК "Зенит" может стать примером и для других российских футбольных клубов создавать на территории Абхазии спортивные базы.
"Мне очень приятно как футболисту, и я уверен, что в этом направлении последуют и другие клубы ", – отметил он.
Ахрик Цвейба – советский, российский и украинский футболист, защитник, мастер спорта СССР, игрок четырех национальных сборных по футболу: СССР, СНГ, Украины и России.
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Знаменитый футболист "Зенита" Владислав Радимов посетил филиал клуба в Новом Афоне
21 марта, 19:09
Академия футбольного клуба "Зенит" в Абхазии открылась 27 марта 2021 года. На территории республики расположено несколько отделений филиалов академии – в Гудауте играют юные футболисты 2012-2013 годов рождения, в Сухуме – группы спортсменов 2010-2011, 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения, в Новом Афоне – футболисты 2008-2009 годов рождения.
В Абхазии
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