Донбасс и его герои: истории моих попутчиков
18:56 26.03.2022 (обновлено: 19:45 26.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Беженцы из Донецка и Луганска уже больше месяца находятся в Абхазии и проживают на территории пансионата "Айтар" в Сухуме.
Помощь беженцам оказывали различные организации и благотворители. В этот раз клуб любителей микроавтобусов и минивэнов "Alphard" решил организовать для них экскурсию на озеро Рица. О мечтах детей из Донбасса и их воспоминаниях о доме читайте в материале корреспондента Sputnik.
Разговоры попутчиков
По дороге к озеру компанию мне составили Максим и Иван. Подростки приехали в Абхазию из Донецка и Луганска. Удивительно спокойные и скромные ребята были предупреждены водителем о том, что впереди больше двух часов поездки с журналистом, и придется "ответить на пару вопросов".
"Да, мы понимаем, работа у вас такая", – говорит Макс.
Максиму 16, он учится в девятом классе, сейчас ходит в сухумскую школу. Парень говорит, что собирается стать военным, чтобы "разбираться в военной технике".
"Хочу быть военным не из-за войны, просто нравится военное дело. Не в целях убийства", – уточняет он. Максим говорит, что будет учиться в военном училище Донецка, но не уверен, что здание цело.
В Абхазию мальчик приехал с мамой и братом. Отец – обойщик мебели, остался в Донецке. Не так давно он сломал ребро, поэтому из дома особо не выходит.
– Его не выпустили или он сам не захотел?
– Если бы даже захотел, то его бы не отпустили, там мобилизация.
– А у тебя была мысль остаться?
– Да, сначала я не хотел никуда уезжать. Но понял, что мама и Дима (младший брат - прим. ред.) не уедут без меня. Так что никаких слез и сопротивления.
Когда семья выезжала из Донецка, было "более или менее безопасно". Уже в Абхазии Максим узнал, что "Точка-У" (тактический ракетный комплекс - прим. ред.) приземлилась на местном рынке, недалеко от его дома.
- Как думаешь, какой будет обстановка когда вернетесь?
- Руины. В центре города точно.
- Не страшно?
- Нет.
Ваня приехал из Луганска. Дома остались мама, папа и старший брат, мальчик приехал в Абхазию с женой брата.
"Я уже попробовал мамалыгу. Многие говорят, что это тяжелая пища, ну, не знаю, мне понравилась", – признался он.
Иван будет пожарником. Эту профессию в свое время выбрал его дед, а потом и отец.
"Сидеть в офисе с бумагами – это не очень мое. Папа только за", – рассказывает он.
В 2014 году Ване было шесть, тогда семья жила на работе у отца – так было безопаснее. Все, что осталось в памяти подростка об этих днях – это "вечные свисты и взрывы".
Иван – спортсмен, он каждый вечер занимается бегом с друзьями, подтягивается на турниках, играет в футбол. Говорит, что жизнь в Донецке его полностью устраивала и уезжать совсем не хотелось.
"Нам в девять вечера позвонили, сказали, что с утра запланирован выезд, и мы с папой минут 30 спорили. Я не хотел уезжать, но заставили все-таки. Папа говорил, что это опасно, не как в 2014, все может быть серьезнее", – рассказал он.
Так мы с ребятами и доехали до Рицы - под разговоры о войне, убежищах, спорте, девушках и сольном альбоме Ислама Итляшева.
"Моя мама любит кавказскую попсу", – пояснил Макс.
© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
© Sputnik / Томас Тхайцук Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
© Sputnik / Томас Тхайцук Автолюбители из "Альфард клуба"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Автолюбители из "Альфард клуба"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсия для беженцев из ЛНР и ДНР организованная Автолюбителями из "Альфард клуба"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Автолюбители из "Альфард клуба"
Дом для Сони
Восьмилетняя Соня сообщила о том, что в "Айтаре" у нее появился друг Федя и пожаловалась, что мама запрещает им дружить, потому что Федя во время игр не рассчитывает силу.
Соня ходит в первый класс, она променяла танцы на айкидо и обещает "всыпать" годовалому брату, когда он подрастет, потому что "сил уже нет".
А еще Соня планирует построить дом, под землей. Говорит, так безопаснее.
Девочка родилась 12 мая 2014 года – в день образования Луганской и Донецкой Народных республик. 11 мая ее мама Катя пошла на голосование по вопросу самоопределения, а сразу после выполнения гражданского долга муж повез ее в роддом.
Когда Соне не было и месяца, городская администрация, расположенная в нескольких кварталах от ее дома, подверглась бомбардировке.
"Мы думали, выезжать или не выезжать. Она ведь совсем кроха была, куда нам с ней. Но потом увидели, что город пустеет, и решили поехать в Белгород. По дороге мы остановились, к нам подлетели люди в масках, с автоматами и спросили, куда мы едем. Мы сразу сказали, что в Харьков, мы заранее придумали эту историю", – рассказала мама Сони Екатерина.
Больше года семья жила в Белгороде, но все же решилась переехать обратно в Луганск.
В 2014-м у семьи Татьяны из Горловки были планы купить новую машину и приступить к строительству дома. Получилось иначе: вместо зарплаты - крупы, хлеб и сахар, вместо спокойного сна – успокоительные таблетки.
"Сейчас мы сидели (в Горловке - прим. ред.) до последнего, думали, все обойдется. Но, когда мы просидели два дня в коридоре, когда таблетки перестали помогать, я поняла, что предел настал", – рассказала она.
Татьяна забрала детей и чудом нашла водителя, который согласился вывезти их в Россию.
"Пару дней были там, но там очень дорого. В прошлом году отдыхали в Абхазии и решили приехать к женщине, у которой жили. Поняли, что это надолго, обратились в местное МЧС, и нас поселили в "Айтаре", – рассказала женщина.
Муж Тани участвует в спецоперации и находится под Мариуполем. Больше она ничего не знает или не хочет рассказывать.
Мать двоих подростков признается, что за восемь лет все еще не привыкла к звукам взрывов и обстрелов.
"Страшно боюсь. Любой резкий звук – все сжимается", – говорит она.
Теперь Таня рассматривает вариант семейного переезда в Абхазию, поэтому весь обратный путь мы обсуждали рынок труда, зарплаты и политическую ситуацию в стране. От Гудауты до Сухума – ни слова о войне, и только Соня продолжала в унисон рассказывать о своем "безопасном доме".