https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/donbass-i-ego-geroi-istorii-moikh-poputchikov-1038331624.html

Донбасс и его герои: истории моих попутчиков

Донбасс и его герои: истории моих попутчиков

Беженцы из Донецка и Луганска уже больше месяца находятся в Абхазии и проживают на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T18:56+0300

2022-03-26T18:56+0300

2022-03-26T19:45+0300

в абхазии

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беженцы

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Помощь беженцам оказывали различные организации и благотворители. В этот раз клуб любителей микроавтобусов и минивэнов "Alphard" решил организовать для них экскурсию на озеро Рица. О мечтах детей из Донбасса и их воспоминаниях о доме читайте в материале корреспондента Sputnik.Разговоры попутчиковПо дороге к озеру компанию мне составили Максим и Иван. Подростки приехали в Абхазию из Донецка и Луганска. Удивительно спокойные и скромные ребята были предупреждены водителем о том, что впереди больше двух часов поездки с журналистом, и придется "ответить на пару вопросов"."Да, мы понимаем, работа у вас такая", – говорит Макс.Максиму 16, он учится в девятом классе, сейчас ходит в сухумскую школу. Парень говорит, что собирается стать военным, чтобы "разбираться в военной технике".В Абхазию мальчик приехал с мамой и братом. Отец – обойщик мебели, остался в Донецке. Не так давно он сломал ребро, поэтому из дома особо не выходит.– Его не выпустили или он сам не захотел?– Если бы даже захотел, то его бы не отпустили, там мобилизация.– А у тебя была мысль остаться?– Да, сначала я не хотел никуда уезжать. Но понял, что мама и Дима (младший брат - прим. ред.) не уедут без меня. Так что никаких слез и сопротивления.Когда семья выезжала из Донецка, было "более или менее безопасно". Уже в Абхазии Максим узнал, что "Точка-У" (тактический ракетный комплекс - прим. ред.) приземлилась на местном рынке, недалеко от его дома.Ваня приехал из Луганска. Дома остались мама, папа и старший брат, мальчик приехал в Абхазию с женой брата."Я уже попробовал мамалыгу. Многие говорят, что это тяжелая пища, ну, не знаю, мне понравилась", – признался он.Иван будет пожарником. Эту профессию в свое время выбрал его дед, а потом и отец."Сидеть в офисе с бумагами – это не очень мое. Папа только за", – рассказывает он.В 2014 году Ване было шесть, тогда семья жила на работе у отца – так было безопаснее. Все, что осталось в памяти подростка об этих днях – это "вечные свисты и взрывы".Иван – спортсмен, он каждый вечер занимается бегом с друзьями, подтягивается на турниках, играет в футбол. Говорит, что жизнь в Донецке его полностью устраивала и уезжать совсем не хотелось.Так мы с ребятами и доехали до Рицы - под разговоры о войне, убежищах, спорте, девушках и сольном альбоме Ислама Итляшева."Моя мама любит кавказскую попсу", – пояснил Макс.Дом для СониВосьмилетняя Соня сообщила о том, что в "Айтаре" у нее появился друг Федя и пожаловалась, что мама запрещает им дружить, потому что Федя во время игр не рассчитывает силу.Соня ходит в первый класс, она променяла танцы на айкидо и обещает "всыпать" годовалому брату, когда он подрастет, потому что "сил уже нет". Девочка родилась 12 мая 2014 года – в день образования Луганской и Донецкой Народных республик. 11 мая ее мама Катя пошла на голосование по вопросу самоопределения, а сразу после выполнения гражданского долга муж повез ее в роддом.Когда Соне не было и месяца, городская администрация, расположенная в нескольких кварталах от ее дома, подверглась бомбардировке."Мы думали, выезжать или не выезжать. Она ведь совсем кроха была, куда нам с ней. Но потом увидели, что город пустеет, и решили поехать в Белгород. По дороге мы остановились, к нам подлетели люди в масках, с автоматами и спросили, куда мы едем. Мы сразу сказали, что в Харьков, мы заранее придумали эту историю", – рассказала мама Сони Екатерина.Больше года семья жила в Белгороде, но все же решилась переехать обратно в Луганск.В 2014-м у семьи Татьяны из Горловки были планы купить новую машину и приступить к строительству дома. Получилось иначе: вместо зарплаты - крупы, хлеб и сахар, вместо спокойного сна – успокоительные таблетки.Татьяна забрала детей и чудом нашла водителя, который согласился вывезти их в Россию."Пару дней были там, но там очень дорого. В прошлом году отдыхали в Абхазии и решили приехать к женщине, у которой жили. Поняли, что это надолго, обратились в местное МЧС, и нас поселили в "Айтаре", – рассказала женщина.Муж Тани участвует в спецоперации и находится под Мариуполем. Больше она ничего не знает или не хочет рассказывать.Мать двоих подростков признается, что за восемь лет все еще не привыкла к звукам взрывов и обстрелов."Страшно боюсь. Любой резкий звук – все сжимается", – говорит она.Теперь Таня рассматривает вариант семейного переезда в Абхазию, поэтому весь обратный путь мы обсуждали рынок труда, зарплаты и политическую ситуацию в стране. От Гудауты до Сухума – ни слова о войне, и только Соня продолжала в унисон рассказывать о своем "безопасном доме".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/1038320778.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/chast-bezhentsev-otpravilas-iz-sukhuma-v-lugansk--1038185012.html

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